被指與綠能弊案有交集郭智輝嗆告 藍委：讓檢調理清楚
國民黨質疑，涉綠能弊案的「泓德能源」過去多次與經濟部長郭智輝有交集，郭表示將蒐集證據維權。國民黨立委吳宗憲說，這哪有抹黑，過去就是有風電公司與崇越子公司電話地址一樣；國民黨立委柯志恩也說「有多少證據說多少話」，那麼多綠能案件本來就令人感到疑問，與其蒐集證據，不如讓檢調接手，好好理清脈絡。
經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押，國民黨質疑，涉案的「泓德能源」過去多次與郭智輝有交集，檢調應傳喚郭智輝。郭智輝則表示，對於抹黑言論將進行維權。
「我們哪有抹黑他？」吳宗憲表示，之前就發現有風電公司電話地址跟崇越子公司電話地址一樣。他也呼籲，因為自然能源目前轉換率就是沒那麼高，沒辦法彌補基載電力需求，請政府多想想，別不停拿人民預算採購「綠友友」或奇怪綠能公司。
「有多少證據說多少話。」柯志恩也說，「小英男孩」事件呈現就是這樣，經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟如此年輕就被認可，可以跳過經濟部長來主導，這都難免令人懷疑；政府當初為發展綠能，讓「小英男孩」這樣的人有特權，這麼多綠能案件本來就令人感到疑問。郭智輝與其「蒐集相關證據，進行維權事宜」，不如讓檢調接手，好好將脈絡理清楚。
