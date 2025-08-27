民進黨：任何弊案依法究辦 國民黨才是大搞綠能

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。圖／民進黨提供
民進黨發言人吳崢今天表示，近日司法偵辦綠能案件，國民黨民代刻意影射執政黨與綠能產業關係，惡意將司法案件與政府能源政策相連結，企圖抹黑綠能發展；但實際上，因涉綠能弊案遭起訴、判刑的，國民黨相關人士不勝枚舉。呼籲國民黨不要雙重標準，任何不法都應依法處理，毋枉毋縱。

吳崢表示，經濟部綠能推動中心前副執行長鄭亦麟遭收押，前總統蔡英文辦公室已發文強調，綠能發展對台灣企業與勞工至關重要，不能被少數人藉機圖利。此立場與民進黨一貫主張一致，無論是誰，只要企圖透過能源政策謀取不當利益，破壞法規，民進黨100%支持司法究辦。

吳崢指出，國民黨民代拿泓德能源公司大做文章，意圖將民進黨與弊案相連，但泓德能源董事長謝源一就是國民黨大老張亞中的女婿，人脈與國民黨淵源甚深，旗下太登太陽能公司更曾在2022年新北市長選舉中，捐款支持侯友宜，顯見泓德與藍營關係密切，國民黨不僅刻意忽視，更拿此來抹黑鬥爭，顯然是刻意轉移焦點。

吳崢說，檢視近年綠能相關弊案，無論是雲林縣前議長沈宗隆貪汙判刑三年六個月、前立委廖國棟被起訴、前立委鄭天財被調查中等案件，國民黨涉入貪汙舞弊、充當白手套、收賄等情事屢見不鮮。除此之外，國民黨行政院前副院長杜紫軍、副主席夏立言、中常委陳宗興，以及諸多馬政府時期的經濟部會首長，紛紛在綠能產業中擔任董事或獨董，證明國民黨人士才是重押綠能，從利用綠能產業營利到屢屢舞弊介入，請國民黨停止傷害台灣能源政策。

