個別縣市一般補助恐少於修法前 蔣萬安轟中央擴大解釋砍地方預算

中央明年起將停止補助公私立學校電費，台北市長蔣萬安日前砲轟中央，無法理解中央為何要「一刀砍向」攸關孩童權益的經費補助。蔣萬安昨天在市政會議上已要求各局處，全面盤點其他中央補助退場情況，也砲轟主計總處擴大解釋「總額不變」卻砍個別縣市地方一般補助款。

北市府與其他縣市周一與主計總處開會，會中主計總處認為，只要一般性補助款總額，不少於前一年就不違法；另外，未來一般性補助款的分配方式將改變，變成「各部會審」計畫模式。

北市府指出，這兩項決定，恐有二個影響，第一，給誰多、給誰少由中央決定，個別縣市可能反而少於修法前一年；第二，未來一般性補助款的分配方式將改變，之前是直接公正公開地以公式設算給地方，未來卻會變成各部會審計畫。

北市府表示，整個補助額度，照理應該是要8月底之前確定，但現在各部會他們在實際的核算都還不清楚，不只各部會審查可能變黑箱，造成全台各地方政府編預算大亂。以台北市府為例，在8月底就得送出總預算，所以目前編的這個一般性補助款，只能照去年度去年的規模來編，而在中央新的設算確認後，後續台北還得用追加預算的方式調整。

蔣萬安昨天在市政會議中指出，上周喊話中央回歸常軌，恢復校園電價補助後，這幾天出現「台北錢多，就該繳這個帳單」的不實說法。他要求各首長要從市政府台北市整體的角度思考，必須為政策辯護、為政策說明，更要勇於為民眾捍衛權益、爭取權益。

蔣萬安也裁示，要求各位局處首長全面盤點，是否存在類似於台電優惠電價取消等實質性的中央補助延遲，調整或退場的情形，由秘書長納入本來定期盤點的中央刪減補助列表。

另外，針對周一主計總處指未來將採取「總額不減少」的方式，蔣萬安指出，根據財劃法第30條第3項，條文非常清楚，是指中央政府給予地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算編列數，所以很明確，具體指出是給予地方的一般性補助款，但主計總處怎麼可以擴大解釋說是總額不變，但砍個別地方一般補助款？

昨天市政會議中，財政局長胡曉嵐也指出，周一在與主計總處會議上，雙方已有爭論；北市主計處也指出，一般性補助款因114年度總額是2501億，所以115年度也是編2501億，中央現在解讀是財劃法沒有沒有講說各別縣市，他們認為只要總額不低於上一年度就好。

蔣萬安說，這法律條文非常具體明確，指不可砍個別地方政府一般性補助款，北市府還是要很嚴正表達地方政府台北市政府堅定的立場。

