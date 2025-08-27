快訊

政院公布內閣改組16人名單 卓榮泰明率新閣員向國人報告

比塑化劑還毒！醫示警：「1種海鮮」傷腦又害心 恐加速老化

幕後／從假日飛刀手到原民會副主委 陳義信不再「玻璃心」

郭智輝嗆告 凌濤直球對決：敢濫權就要敢接受檢驗

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫副執行長凌濤。圖／國民黨提供
國民黨智庫副執行長凌濤。圖／國民黨提供

經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟疑涉貪遭押。前經長郭智輝聲明，有特定政治人物影射、攀扯等方式，意圖將他與過往綠電弊案連結，是對他信譽的嚴重侮辱。國民黨智庫副執行長凌濤表示，為人民看緊荷包，為國家守護正義監督施政、是他從政的初衷，無所畏懼，直球對決。

凌濤指出，面對民進黨從鄭文燦到多位政務官的興訟，他從未退縮。法院的全數勝訴，更證明人民的質疑合情合理，揭弊是必須堅持的道路。他根據審計部的公開資料，揭露「就業安定基金」被不當使用，這筆雇主與國家共同提撥的血汗錢，淪為特定官員的小金庫，拿去辦演唱會、簽訂不合規的影片合約。他們不思檢討，卻選擇對他提告。

凌濤表示，他引用郭智輝部長親口所說的「還有更大尾的」，要求檢視綠能產業中是否藏污納垢，郭的回應同樣是一紙訴狀。如果他們退讓，台灣的綠能發展將繼續被特定的利益集團侵蝕；如果他們噤聲，用來安定勞工的就安基金，就會繼續被當權者恣意揮霍。

凌濤表示，人民的憤怒與無力，其來有自。內閣改組，國人普遍不抱期待。請問賴清德總統、卓榮泰院長領導的團隊，難道對這些官箴敗壞的現象視而不見嗎？正因如此，他絕不退讓。奉勸那些企圖以司法恫嚇來掩蓋真相的人，人民的眼睛是雪亮的。敢濫用權力，就要敢接受檢驗。為民發聲，他無所畏懼，必定奉陪到底。

凌濤 綠電 郭智輝 鄭亦麟

延伸閱讀

傳郭智輝爆「小英男孩」外還有更大尾？ 吳宗憲：歡迎檢舉為國做事

「小英男孩」外還有更大尾的？ 鄭銘謙：證據到哪就辦到哪

藍質疑涉「小英男孩」綠能弊案 郭智輝：畢生信譽的嚴重侮辱

綠能爆弊案 藍質疑郭智輝角色

相關新聞

AIT藍綠兩邊押寶！邱毅爆內幕：賴清德慌了 恨死蔡英文也得求援

823大罷免再度失敗後，前總統蔡英文低調前往總統官邸，為賴清德總統與副總統蕭美琴送暖，此舉引發外界關注。前立委邱毅在臉書爆料，賴清德雖然恨死蔡英文，但為了政權的維繫只好低頭，原因跟美國在台協會（AIT）的「兩邊押寶」策略有關。

李四川參選新北市長表明態度 前提「若真的非我不可、一定要我承擔」

國民黨籍台北市副市長李四川日前受訪，針對是否選新北市長時曾說「若明年需要我承擔，我也不會排斥」。李四川上午接受「千秋萬事...

藍質疑涉「小英男孩」綠能弊案 郭智輝：畢生信譽的嚴重侮辱

經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押，國民黨質疑，涉案的「泓德能源」過去多次與經濟部長郭智輝有交集，...

婉拒「柯蘇配」？ 蘇巧慧：適合當黨團幹部的非常多

大罷免失利後，民進黨內檢討聲浪持續，並將矛頭指向黨團總召柯建銘，也傳出有人拱民進黨立委蘇巧慧與柯建銘搭檔組「柯蘇配」。蘇...

「小英男孩」收賄給壓力？ 曾文生：「施壓」是形容詞

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑任內向綠能業者收賄施壓台電遭北檢聲押。台電董事長曾文生...

大罷免後手下留情 693億災後重建預算藍委僅提案砍10億

立法院財政委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，國民黨立委收起「大刀」，不打算在關乎南台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。