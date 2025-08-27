郭智輝嗆告 凌濤直球對決：敢濫權就要敢接受檢驗
經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟疑涉貪遭押。前經長郭智輝聲明，有特定政治人物影射、攀扯等方式，意圖將他與過往綠電弊案連結，是對他信譽的嚴重侮辱。國民黨智庫副執行長凌濤表示，為人民看緊荷包，為國家守護正義監督施政、是他從政的初衷，無所畏懼，直球對決。
凌濤指出，面對民進黨從鄭文燦到多位政務官的興訟，他從未退縮。法院的全數勝訴，更證明人民的質疑合情合理，揭弊是必須堅持的道路。他根據審計部的公開資料，揭露「就業安定基金」被不當使用，這筆雇主與國家共同提撥的血汗錢，淪為特定官員的小金庫，拿去辦演唱會、簽訂不合規的影片合約。他們不思檢討，卻選擇對他提告。
凌濤表示，他引用郭智輝部長親口所說的「還有更大尾的」，要求檢視綠能產業中是否藏污納垢，郭的回應同樣是一紙訴狀。如果他們退讓，台灣的綠能發展將繼續被特定的利益集團侵蝕；如果他們噤聲，用來安定勞工的就安基金，就會繼續被當權者恣意揮霍。
凌濤表示，人民的憤怒與無力，其來有自。內閣改組，國人普遍不抱期待。請問賴清德總統、卓榮泰院長領導的團隊，難道對這些官箴敗壞的現象視而不見嗎？正因如此，他絕不退讓。奉勸那些企圖以司法恫嚇來掩蓋真相的人，人民的眼睛是雪亮的。敢濫用權力，就要敢接受檢驗。為民發聲，他無所畏懼，必定奉陪到底。
