民進黨強化輿情攻防 徐國勇要求「222法則」
民進黨中央強化輿論攻防，發言人吳崢今天說，新上任的黨秘書長徐國勇要求回應輿情秉持「222法則」，也就是任何新聞事件回應必須簡要快速，文字不要超過200字，圖卡不要超過2張，影片不要超過2分鐘。
吳崢上午召開「有嘴說人、沒臉說自己，藍營光電弊案一籮筐」記者會。他受訪表示，徐國勇要求未來回應輿情應秉持「222法則」，新聞、社群等部門也將以此原則強化媒體宣傳與輿論攻防。
吳崢進一步解釋，任何新聞事件回應必須簡要快速，用文字不要超過200個字，用圖卡回應不要超過2張圖，用影片不要超過2分鐘。
吳崢轉述，徐國勇認為，現在的社會，即時回應是最大的前提，期許中央黨部未來據此做媒體攻防與回應，無論是記者會、直播、各式各樣不同跟社會對話的機會，盡量秉持這個原則，盡量讓訊息精簡。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言