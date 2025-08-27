民進黨強化輿情攻防 徐國勇要求「222法則」

民進黨中央強化輿論攻防，發言人吳崢今天說，新上任的黨秘書長徐國勇要求回應輿情秉持「222法則」，也就是任何新聞事件回應必須簡要快速，文字不要超過200字，圖卡不要超過2張，影片不要超過2分鐘。

吳崢上午召開「有嘴說人、沒臉說自己，藍營光電弊案一籮筐」記者會。他受訪表示，徐國勇要求未來回應輿情應秉持「222法則」，新聞、社群等部門也將以此原則強化媒體宣傳與輿論攻防。

吳崢進一步解釋，任何新聞事件回應必須簡要快速，用文字不要超過200個字，用圖卡回應不要超過2張圖，用影片不要超過2分鐘。

吳崢轉述，徐國勇認為，現在的社會，即時回應是最大的前提，期許中央黨部未來據此做媒體攻防與回應，無論是記者會、直播、各式各樣不同跟社會對話的機會，盡量秉持這個原則，盡量讓訊息精簡。

商品推薦