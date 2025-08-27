民進黨強化輿情攻防 徐國勇要求「222法則」

快訊

中央社／ 台北27日電
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片
民進黨秘書長徐國勇。圖／聯合報系資料照片

民進黨中央強化輿論攻防，發言人吳崢今天說，新上任的黨秘書長徐國勇要求回應輿情秉持「222法則」，也就是任何新聞事件回應必須簡要快速，文字不要超過200字，圖卡不要超過2張，影片不要超過2分鐘。

吳崢上午召開「有嘴說人、沒臉說自己，藍營光電弊案一籮筐」記者會。他受訪表示，徐國勇要求未來回應輿情應秉持「222法則」，新聞、社群等部門也將以此原則強化媒體宣傳與輿論攻防。

吳崢進一步解釋，任何新聞事件回應必須簡要快速，用文字不要超過200個字，用圖卡回應不要超過2張圖，用影片不要超過2分鐘。

吳崢轉述，徐國勇認為，現在的社會，即時回應是最大的前提，期許中央黨部未來據此做媒體攻防與回應，無論是記者會、直播、各式各樣不同跟社會對話的機會，盡量秉持這個原則，盡量讓訊息精簡。

吳崢 徐國勇 記者會

相關新聞

AIT藍綠兩邊押寶！邱毅爆內幕：賴清德慌了 恨死蔡英文也得求援

823大罷免再度失敗後，前總統蔡英文低調前往總統官邸，為賴清德總統與副總統蕭美琴送暖，此舉引發外界關注。前立委邱毅在臉書爆料，賴清德雖然恨死蔡英文，但為了政權的維繫只好低頭，原因跟美國在台協會（AIT）的「兩邊押寶」策略有關。

李四川參選新北市長表明態度 前提「若真的非我不可、一定要我承擔」

國民黨籍台北市副市長李四川日前受訪，針對是否選新北市長時曾說「若明年需要我承擔，我也不會排斥」。李四川上午接受「千秋萬事...

藍質疑涉「小英男孩」綠能弊案 郭智輝：畢生信譽的嚴重侮辱

經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押，國民黨質疑，涉案的「泓德能源」過去多次與經濟部長郭智輝有交集，...

婉拒「柯蘇配」？ 蘇巧慧：適合當黨團幹部的非常多

大罷免失利後，民進黨內檢討聲浪持續，並將矛頭指向黨團總召柯建銘，也傳出有人拱民進黨立委蘇巧慧與柯建銘搭檔組「柯蘇配」。蘇...

「小英男孩」收賄給壓力？ 曾文生：「施壓」是形容詞

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑任內向綠能業者收賄施壓台電遭北檢聲押。台電董事長曾文生...

大罷免後手下留情 693億災後重建預算藍委僅提案砍10億

立法院財政委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，國民黨立委收起「大刀」，不打算在關乎南台灣...

