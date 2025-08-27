「小英男孩」以部長姿態施壓台電？曾文生：交給司法機關調查

快訊

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
針對台電成為遭施壓的對象，曾文生（左）出席財委會備詢前受訪時表示，同仁有去作證，是什麼樣的過程，交給司法機關來做清楚的調查。記者曾學仁／攝影
針對台電成為遭施壓的對象，曾文生（左）出席財委會備詢前受訪時表示，同仁有去作證，是什麼樣的過程，交給司法機關來做清楚的調查。記者曾學仁／攝影

立法院財政委員會審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，台電董事長曾文生上午列席備詢，針對「小英男孩」綠能科技產業推動中心前副執行鄭亦麟涉嫌施壓台電、捲入弊案一事，曾文生表示，台電相關同仁已去作證，交由司法機關調查，外傳鄭亦麟擺出部長姿態交涉，曾文生表達「不知道有這樣的狀況」。

針對台電成為遭施壓的對象，曾文生上午出席財委會備詢前受訪時表示，同仁有去作證，是什麼樣的過程，交給司法機關來做清楚的調查。

立法院財政委員會審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，台電董事長曾文生上午列席備詢。記者曾學仁／攝影
立法院財政委員會審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，台電董事長曾文生上午列席備詢。記者曾學仁／攝影

台電 曾文 丹娜絲颱風

