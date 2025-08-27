快訊

弟涉總統專機私菸案獲緩刑 邱議瑩：尊重司法

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
華航總統專機私菸案，時任華航空品處副總邱彰信（中）出庭應訊。本報資料照
有意爭取民進黨高雄市長初選的立委邱議瑩（中）勤跑基層。圖／翻攝自邱議瑩臉書
華航前空品處副總邱彰信捲入總統專機私菸案，高等法院二審今天改判1年6月，緩刑3年，並須支付公庫150萬元。邱彰信一審重判2年8月，如今獲輕判緩刑，外界關注此案是否牽動民進黨高雄市長初選選情。

邱彰信是民進黨立委邱議瑩弟弟，對於判決，邱議瑩僅以「尊重司法」4個字簡短回應。由於她正投入高雄市長初選，黨內人士認為，弟弟涉案雖然已進入司法審理末段，仍可能成為選戰話題。

目前民進黨高雄市長初選為4搶1局面，已有林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人表態爭取。林岱樺因涉助理費案遭起訴，聲勢受挫但仍強調參選到底；許智傑則屢傳退選傳言，他公開駁斥是「有心人放話」；賴瑞隆則持續爭取新潮流系統支持。

在這場激烈的黨內競逐中，邱議瑩長期在地經營，基層實力不容小覷，其胞弟雖然判決結果獲得緩刑，但恐成為對手攻防的切入點。

地方人士觀察，基層選民對邱議瑩的支持度，多來自個人服務與在地經營，對弟弟案件未必會直接轉嫁到她身上。

然而初選競爭激烈、彼此差距不大的情況下，邊際效應仍不可忽視，一點點負面話題都有可能被放大，影響支持動能，綠營高雄市長初選預料成為全台矚目焦點，邱議瑩能否在此陰影下維持選戰步調，有待觀察。

