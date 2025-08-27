聽新聞
0:00 / 0:00
婉拒「柯蘇配」？ 蘇巧慧：適合當黨團幹部的非常多
大罷免失利後，民進黨內檢討聲浪持續，並將矛頭指向黨團總召柯建銘，也傳出有人拱民進黨立委蘇巧慧與柯建銘搭檔組「柯蘇配」。蘇巧慧今表示，黨內比她適合當幹部的人有非常多，現在的困難確實是應該要集結眾人的智慧，及運用民主程序，來化解彼此的紛爭。
蘇巧慧稍早質詢完財政委員會後，受訪被問及「柯蘇配」，她說，這一年多來，民進黨在國會確實面對的是朝小野大的狀況，黨團幹部都非常的辛苦，但大家都知道，其實只有團結，才能夠解決目前的困難，讓整個國會的運作更好。民進黨是一個民主政黨，他們會集結眾人的智慧，用民主程序來度過這一次的困難，也解決紛爭。
媒體追問會接幹事長一職？蘇巧慧婉拒地說，她想黨內比她適合當幹部的人有非常的多，那現在的困難確實是應該要集結眾人的智慧，以及運用民主程序，來化解彼此的紛爭。
至於台北市副市長李四川說不排斥承擔新北市長，是否會有壓力？蘇巧慧表示，新北過去確實很多人都有貢獻，每一個為新北市有過貢獻的人，都應該要感謝，不過市政就是一棒接一棒，「我也會讓自己成為新北的最強棒，讓新北更好。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言