婉拒「柯蘇配」？ 蘇巧慧：適合當黨團幹部的非常多

大罷免失利後，民進黨內檢討聲浪持續，並將矛頭指向黨團總召柯建銘，也傳出有人拱民進黨立委蘇巧慧與柯建銘搭檔組「柯蘇配」。蘇巧慧今表示，黨內比她適合當幹部的人有非常多，現在的困難確實是應該要集結眾人的智慧，及運用民主程序，來化解彼此的紛爭。

蘇巧慧稍早質詢完財政委員會後，受訪被問及「柯蘇配」，她說，這一年多來，民進黨在國會確實面對的是朝小野大的狀況，黨團幹部都非常的辛苦，但大家都知道，其實只有團結，才能夠解決目前的困難，讓整個國會的運作更好。民進黨是一個民主政黨，他們會集結眾人的智慧，用民主程序來度過這一次的困難，也解決紛爭。

媒體追問會接幹事長一職？蘇巧慧婉拒地說，她想黨內比她適合當幹部的人有非常的多，那現在的困難確實是應該要集結眾人的智慧，以及運用民主程序，來化解彼此的紛爭。

至於台北市副市長李四川說不排斥承擔新北市長，是否會有壓力？蘇巧慧表示，新北過去確實很多人都有貢獻，每一個為新北市有過貢獻的人，都應該要感謝，不過市政就是一棒接一棒，「我也會讓自己成為新北的最強棒，讓新北更好。」

商品推薦