快訊

《今際之國的闖關者》第3季遊戲內容升級! 火箭雨特效場面讓山崎賢人驚呼：「就是這個」

勞保結算日15號為「錯誤訊息」！達人曝退休最佳退保日：能多領一個月

獨／內閣再增1異動名單 化學署長謝燕儒接任環境部政次

聽新聞
0:00 / 0:00

婉拒「柯蘇配」？ 蘇巧慧：適合當黨團幹部的非常多

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
民進黨立委蘇巧慧今上午赴財政委員會質詢。記者張曼蘋／攝影
民進黨立委蘇巧慧今上午赴財政委員會質詢。記者張曼蘋／攝影

大罷免失利後，民進黨內檢討聲浪持續，並將矛頭指向黨團總召柯建銘，也傳出有人拱民進黨立委蘇巧慧與柯建銘搭檔組「柯蘇配」。蘇巧慧今表示，黨內比她適合當幹部的人有非常多，現在的困難確實是應該要集結眾人的智慧，及運用民主程序，來化解彼此的紛爭。

蘇巧慧稍早質詢完財政委員會後，受訪被問及「柯蘇配」，她說，這一年多來，民進黨在國會確實面對的是朝小野大的狀況，黨團幹部都非常的辛苦，但大家都知道，其實只有團結，才能夠解決目前的困難，讓整個國會的運作更好。民進黨是一個民主政黨，他們會集結眾人的智慧，用民主程序來度過這一次的困難，也解決紛爭。

媒體追問會接幹事長一職？蘇巧慧婉拒地說，她想黨內比她適合當幹部的人有非常的多，那現在的困難確實是應該要集結眾人的智慧，以及運用民主程序，來化解彼此的紛爭。

至於台北市副市長李四川說不排斥承擔新北市長，是否會有壓力？蘇巧慧表示，新北過去確實很多人都有貢獻，每一個為新北市有過貢獻的人，都應該要感謝，不過市政就是一棒接一棒，「我也會讓自己成為新北的最強棒，讓新北更好。」

蘇巧慧 民進黨 柯建銘

延伸閱讀

引「七步詩」嗆注意風災、關稅 柯建銘：讓國會過半何錯之有？

劍指柯建銘開新系第一槍？段宜康：沒人可自稱無可替代

「拔羅波」失敗但得票近5萬 蘇巧慧：民主路上寫下不凡一頁

罷免開票結果／罷免羅明才失利 蘇巧慧：公民團體在新店民主史寫下一頁

相關新聞

AIT藍綠兩邊押寶！邱毅爆內幕：賴清德慌了 恨死蔡英文也得求援

823大罷免再度失敗後，前總統蔡英文低調前往總統官邸，為賴清德總統與副總統蕭美琴送暖，此舉引發外界關注。前立委邱毅在臉書爆料，賴清德雖然恨死蔡英文，但為了政權的維繫只好低頭，原因跟美國在台協會（AIT）的「兩邊押寶」策略有關。

李四川參選新北市長表明態度 前提「若真的非我不可、一定要我承擔」

國民黨籍台北市副市長李四川日前受訪，針對是否選新北市長時曾說「若明年需要我承擔，我也不會排斥」。李四川上午接受「千秋萬事...

藍質疑涉「小英男孩」綠能弊案 郭智輝：畢生信譽的嚴重侮辱

經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押，國民黨質疑，涉案的「泓德能源」過去多次與經濟部長郭智輝有交集，...

婉拒「柯蘇配」？ 蘇巧慧：適合當黨團幹部的非常多

大罷免失利後，民進黨內檢討聲浪持續，並將矛頭指向黨團總召柯建銘，也傳出有人拱民進黨立委蘇巧慧與柯建銘搭檔組「柯蘇配」。蘇...

「小英男孩」收賄給壓力？ 曾文生：「施壓」是形容詞

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑任內向綠能業者收賄施壓台電遭北檢聲押。台電董事長曾文生...

大罷免後手下留情 693億災後重建預算藍委僅提案砍10億

立法院財政委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，國民黨立委收起「大刀」，不打算在關乎南台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。