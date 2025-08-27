AIT藍綠兩邊押寶！邱毅爆內幕：賴清德慌了 恨死蔡英文也得求援
823大罷免再度失敗後，前總統蔡英文低調前往總統官邸，為賴清德總統與副總統蕭美琴送暖，此舉引發外界關注。前立委邱毅在臉書爆料，賴清德雖然恨死蔡英文，但為了政權的維繫只好低頭，原因跟美國在台協會（AIT）的「兩邊押寶」策略有關。
邱毅指出，賴清德上任後大幅擴編國防預算至9495億元的天文數字，其中最大比例即為對美軍購。他進一步分析，約7成屬於台美政府間採購，其餘3成則是向美國軍火商的商業購買。依照慣例，AIT一定會找國防部長顧立雄會商，要求台灣配合美國亞太戰略。
不過耐人尋味的是，AIT隨後也邀請多位國民黨立委，包括陳永康、羅智強與徐巧芯等人會談。邱毅認為，AIT找在野黨溝通有兩個原因，一是AIT判斷2028年國民黨可能拿回執政權，所以先押寶；二是AIT基於現實考量。國民黨目前是立法院的第一大黨，加上民眾黨8席，在野力量合計已過半，也就是說「在立法院是在野黨說了算數」。
邱毅直言，AIT此舉讓國民黨「樂在心裡」，不過「賴清德卻著實慌了」。尤其近期川普幕僚惠頓評論賴清德「不懂川普、不懂共和黨、不懂美國」，難以打進華府決策圈，如今再加上AIT勢利地兩邊押寶，恐怕讓賴清德備感壓力。
邱毅認為，正因如此，賴清德才不得不找蔡英文「救命」，原因是「他雖然恨死蔡英文，但為了政權的維繫，再怎麼恨，也必須先擱一邊去」。
