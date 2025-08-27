喊一邊一國挨告 劉世芳：中華民國與中華人民共和國互不隸屬
內政部長劉世芳、教育部長鄭英耀日前陸續發表「一邊一國」理論，台北市議員鍾小平今赴台灣高檢署按鈴告發涉內亂、外患罪，並批劉與鄭是台獨內閣，希望賴總統與卓院長撤換2位部長。劉世芳今上午強調，她是中華民國政府官員，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。
鍾小平告發指出，劉世芳2025年3月16日於民進黨「人民是頭家」政策宣講會主張「台灣跟中國，一邊一國，我們各管各個事，國家安全不是為了國防部，而是為了我們自己」，顯然企圖以非法方法變更中華民國憲法增修條文，涉公然毀憲亂政，而有預備違反刑法第100條的不法行為。
鄭英耀則於2025年4月14日受訪於記者提問「所以你也認同台灣、中國一邊一國的說法嗎？」時稱「阿這是無庸置疑阿，無庸置疑，一邊一國」，鄭也有預備違反刑法第100條的不法行為。鍾小平說，劉、鄭身為中華民國官員，卻違背憲法義務，企圖預備以非法方式變更國憲，罪證明確。
劉世芳今上午應邀列席立院財政委員會審查「中央政府丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」，會前受訪時被問及此事，她強調，她是中華民國政府的官員，中華民國與中華人民共和國互不隸屬。
