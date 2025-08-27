風災損南部光電板 環境部：廠商承諾9月5日清完

快訊

中央社／ 台北27日電
環境部長彭啟明。圖／聯合報系資料照片
颱風丹娜絲致南部光電板毀損，還有部分未清理。環境部彭啟明今天表示，環境部絕對沒有推託，也一直催促廠商完成清理，目前廠商已經提出清除計畫，希望延到9月5日，環境部正在審核是否合理。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會今天召開聯席會議，審查行政院函請審議「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」。

環境部上週統計，颱風丹娜絲造成33案場光電板約13萬5000片受損，分類整理後，目前已近4萬片送交處理機構完成去化，近6萬片陸續收集暫置合法場地，僅剩元昱公司案場約3.5萬片仍堆置在嘉義縣新庄滯洪池岸邊，因進度落後，環境部已累計裁罰新台幣900萬元。

國民黨立委賴士葆指出，這次風災、水災受損的光電板都還未處理好，現在廠商推、環境部也推，何時可以全部處理完。

列席備詢的環境部長彭啟明表示，環境部絕對沒有推託，也一直催促廠商完成清理，也已經有裁罰。

彭啟明指出，目前廠商已經提出清除計畫，希望延到9月5日，環境部正在審核是否合理。這是廠商自己要清理，環境部已經依廢清法最重罰責裁罰300萬元。他每週都有去現場看，非常嚴格在盯。

