「小英男孩」收賄給壓力？ 曾文生：「施壓」是形容詞
有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑任內向綠能業者收賄施壓台電遭北檢聲押。台電董事長曾文生今天在立法院受訪表示，同仁有去作證，「我覺得狀況是這樣，施壓是一個形容詞」，到底是一個什麼樣的過程？讓司法機關來做比較清楚的調查，事實上會是比較好的過程。
媒體追問，傳出鄭亦麟疑似擺出部長姿態與台電交涉？曾文生表示，當時他是經濟部次長，他不知道有這樣狀況，鄭沒有對他有這樣的狀況。
另外，核三公投結束後引發核廢料選址討論，曾文生說，高階核廢料最終處置場選址的議題，需要地質條件非常嚴謹，原則上要先透過合理地質調查，把可能的地點找出來以後，再做進一步深入的地質了解。
曾文生說，現在比較普遍的方式，還要做地下實驗室，確認地質條件是否符合要求，但核廢料選址最重要還是要能夠得到民意的支持，科學條件、民意支持都是台電努力目標。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言