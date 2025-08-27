快訊

內閣再有異動 國發會主委劉鏡清請辭 工作至本周五

彈性乘車走入歷史 高鐵證實：對號座提前搭車需換票 新制11月10日上路

歷經艱辛！SpaceX「超重型」星艦成功升空 助推器成功濺落墨西哥灣

「小英男孩」收賄給壓力？ 曾文生：「施壓」是形容詞

聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
台電董事長曾文生。圖／本報資料照片
台電董事長曾文生。圖／本報資料照片

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑任內向綠能業者收賄施壓台電遭北檢聲押。台電董事長曾文生今天在立法院受訪表示，同仁有去作證，「我覺得狀況是這樣，施壓是一個形容詞」，到底是一個什麼樣的過程？讓司法機關來做比較清楚的調查，事實上會是比較好的過程。

媒體追問，傳出鄭亦麟疑似擺出部長姿態與台電交涉？曾文生表示，當時他是經濟部次長，他不知道有這樣狀況，鄭沒有對他有這樣的狀況。

另外，核三公投結束後引發核廢料選址討論，曾文生說，高階核廢料最終處置場選址的議題，需要地質條件非常嚴謹，原則上要先透過合理地質調查，把可能的地點找出來以後，再做進一步深入的地質了解。

曾文生說，現在比較普遍的方式，還要做地下實驗室，確認地質條件是否符合要求，但核廢料選址最重要還是要能夠得到民意的支持，科學條件、民意支持都是台電努力目標。

台電 曾文 核廢料

延伸閱讀

成案了！反核提案「核廢料放公投同意票最高3縣市」 4天獲近8千人支持

台電連3月賺錢 曾文生喊今年損益平！網酸：罷免失敗後政府才正常

【重磅快評】核一搞7年沒結果 曾文生再開支票能兌現？

台電董座曾文生透露 核三自我安檢需二年

相關新聞

李四川參選新北市長表明態度 前提「若真的非我不可、一定要我承擔」

國民黨籍台北市副市長李四川日前受訪，針對是否選新北市長時曾說「若明年需要我承擔，我也不會排斥」。李四川上午接受「千秋萬事...

藍質疑涉「小英男孩」綠能弊案 郭智輝：畢生信譽的嚴重侮辱

經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押，國民黨質疑，涉案的「泓德能源」過去多次與經濟部長郭智輝有交集，...

「小英男孩」收賄給壓力？ 曾文生：「施壓」是形容詞

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，疑任內向綠能業者收賄施壓台電遭北檢聲押。台電董事長曾文生...

大罷免後手下留情 693億災後重建預算藍委僅提案砍10億

立法院財政委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，國民黨立委收起「大刀」，不打算在關乎南台灣...

「小英男孩」外還有更大尾的？ 鄭銘謙：證據到哪就辦到哪

經部綠能疑有弊案，「小英男孩」涉貪收押，傳經濟部長郭智輝指出還有「更大尾」的。法務部長鄭銘謙表示，該案件在台北地檢署偵查...

侯友宜談核廢、黨魁與內閣改組 強調安全、團結、民意

新北市長侯友宜今在市政會議後針對核廢料存放、國民黨主席改選及中央內閣調整等議題回應。侯強調，無論是核能爭議、政黨發展或政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。