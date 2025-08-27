傳郭智輝爆「小英男孩」外還有更大尾？ 吳宗憲：歡迎檢舉為國做事

經部綠能疑有弊案，「小英男孩」涉貪收押，傳經濟部長郭智輝指出還有「更大尾」的。國民黨立委吳宗憲表示，犯罪本來就該辦，若郭智輝知道更大尾的，歡迎郭出來當檢舉人，為國家多做一點事情；他也批，國家現在能源政策不計後果，別不停拿人民預算採購「綠友友」或奇怪綠能公司。

「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押，引發爭議，傳郭智輝在談及該話題時說還有「更大尾」的。法務部長鄭銘謙表示，該案件在台北地檢署偵查中，證據到哪裡就辦到哪裡，一切尊重北檢的偵查。

吳宗憲表示，若按照賴清德總統、行政院長卓榮泰、鄭銘謙之前所說的，本來犯罪就應該要辦的就該辦，若郭智輝知道更大尾的，就歡迎郭出來當檢舉人，為國家多做一點事情。

有關前總統蔡英文盼毋枉毋縱，吳宗憲認為，蔡也沒別的話可說，大家都知道這蔡提拔的人。吳宗憲指出，現在能源政策不計後果，還以疫情為由建設落後，攸關民生可以這麼隨便？獨厚特定人士，或說濫用國家利益良善的政策。

吳宗憲還說，東部風電都被發現是崇越子公司，套句美國總統川普說的話，這是世紀大騙局，在台灣不要講那麼嚴重，但也很不應該，因為自然能源目前轉換率就是沒那麼高，沒辦法彌補基載電力需求，請政府多想想，別不停拿人民預算採購「綠友友」或奇怪綠能公司。

另外，有部分藍白立委要求賴清德釋放民眾黨前主席柯文哲，這樣變成政治干預司法？吳宗憲表示，所以賴清德不會去管這事，釋放與否可透過律師在法庭上提出；他認為，目前司法嚴重鬆掉，羈押理由這麼簡單？目前沒看到柯文哲有串證、逃亡之虞，不知道要押什麼。

