「小英男孩」涉綠能弊案 鄭銘謙：證據到哪就辦到哪

經濟部綠能疑爆弊案，「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭收押，傳經濟部長郭智輝指出還有「更大尾」的。

法務部長鄭銘謙上午受訪時表示，該案件在台北地檢署偵查中，證據到哪裡就辦到哪裡，一切尊重北檢的偵查。 經部綠能疑爆弊案，「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭收押，傳經濟部長郭智輝指出還有「更大尾」的，法務部長鄭銘謙上午受訪時表示，證據到哪裡就辦到哪裡，一切尊重北檢的調查。記者曾吉松／攝影

商品推薦