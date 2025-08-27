大罷免後手下留情 693億災後重建預算藍委僅提案砍10億

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）、國民黨團總召傅崐萁（左）。圖／聯合報系資料照片
立法院財政委員會今審查693億「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算」，國民黨立委收起「大刀」，不打算在關乎南台灣災後重建的重要預算下重手，僅國民黨立委李彥秀、賴士葆提案。李彥秀要求經濟部就改善台電財務結構、加速推動全國電桿地下化提出書面報告；賴士葆則提案刪減特別預算裡的預備金10億元，因已有第一、第二預備金，有疊床架屋之嫌。

國民黨立委完勝大罷免後，砍刪預算力道反而變小。據了解，國民黨團總召傅崐萁日前在黨團大會指出「大家贏賭不要贏話」，指大家本會期風災、追加預算上不用砍太多；還有藍委當場說可否交由黨團提案就好，顯示多數藍委對砍刪預算也意興闌珊。

立法院財政委員會今審查風災後重建特別預算，對比綠營立委、白營立委磨刀霍霍，藍營方面收起力道，沒有對災後重建預算出重手。

李彥秀提案，台電今年5月止累積虧損4514億元，燃料成本上升已是長期且可預期的問題，經濟部未有因應，面對台電財務結構不佳、虧損嚴重等，只透過補助、挹注大量資金減輕發電成本，僅是拉長台電「慢性死亡」的期程，優化公司治理，健全公司體質，方能落實ESG，迎接氣候變遷挑戰。請經濟部就落實改善台電公司治理及財務維持穩健的規畫，向立法院經濟委員會提出書面報告。

李彥秀提另一提案是，今年度中央政府總預算中，台電全國電桿地下化工程預算編列為約4.77億元，達成率僅37.5%，台北市預算為5067.4萬元，達成率僅50.4%，數據呈現不及格。電桿地下化不只能使日常供電更加穩定，遇颱風等天然災害，也能降低線路損壞或電桿倒斷的風險，增進公共安全。請經濟部向立法院經濟委員會提出如何加速推動全國電桿地下化的書面報告。

另外，賴士葆等提案，本次特別預算列有「預備金」30億元，辦理特別預算期間各項工作經費執行，今年度總預算已編定第一預備金39.5億元、第二預備金80億元與災害準備金50億元，合計169.5億元；考量特別預算本質有「臨時」、「預備金不足支應」等特色，為免疊床架屋，造成納稅義務人認為有小金庫之嫌，此項經費可予精簡，減輕財政負擔，刪除預備金10億元。

