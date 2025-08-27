侯友宜談核廢、黨魁與內閣改組 強調安全、團結、民意

新北市長侯友宜今在市政會議後針對核廢料存放、國民黨主席改選及中央內閣調整等議題回應。侯強調，無論是核能爭議、政黨發展或政府施政，都應回歸專業與民意，才能讓社會放心。

核廢料存放爭議持續延燒，金門立委陳玉珍建議可放在二膽島，引發各界討論。新北市長侯友宜今在市政會議後受訪表示，核廢料處理必須以安全為最高原則，「一定要經過專業評估，找到合適地點，把安全做到位，這才是正確方向。」

國民黨主席選舉腳步逼近，朱立倫確定交棒，台中市長盧秀燕已表態不參選，藍營內部角逐情勢備受關注。侯友宜強調，國民黨人才濟濟，應透過公平、良性的競爭產生主席人選，「從頭到尾我都沒有考慮個人因素，最重要的是團隊凝聚，誰願意承擔，我都會支持，大家一起為國政、為市政努力。」

至於行政院長卓榮泰透露內閣改組將有五人以上異動，侯友宜指出，換人不是目的，關鍵在於是否能真正回應民意。「希望調整過程能傾聽人民聲音，推出專業、認真負責的團隊。人民有感才是最重要的，而不僅是更動人數。」

商品推薦