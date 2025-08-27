聽新聞
0:00 / 0:00
侯友宜談核廢、黨魁與內閣改組 強調安全、團結、民意
新北市長侯友宜今在市政會議後針對核廢料存放、國民黨主席改選及中央內閣調整等議題回應。侯強調，無論是核能爭議、政黨發展或政府施政，都應回歸專業與民意，才能讓社會放心。
核廢料存放爭議持續延燒，金門立委陳玉珍建議可放在二膽島，引發各界討論。新北市長侯友宜今在市政會議後受訪表示，核廢料處理必須以安全為最高原則，「一定要經過專業評估，找到合適地點，把安全做到位，這才是正確方向。」
國民黨主席選舉腳步逼近，朱立倫確定交棒，台中市長盧秀燕已表態不參選，藍營內部角逐情勢備受關注。侯友宜強調，國民黨人才濟濟，應透過公平、良性的競爭產生主席人選，「從頭到尾我都沒有考慮個人因素，最重要的是團隊凝聚，誰願意承擔，我都會支持，大家一起為國政、為市政努力。」
至於行政院長卓榮泰透露內閣改組將有五人以上異動，侯友宜指出，換人不是目的，關鍵在於是否能真正回應民意。「希望調整過程能傾聽人民聲音，推出專業、認真負責的團隊。人民有感才是最重要的，而不僅是更動人數。」
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言