李四川參選新北市長表明態度 前提「若真的非我不可、一定要我承擔」

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長李四川上午上午接受「千秋萬事」廣播主持人王淺秋專訪。圖／取自千秋萬事直播畫面。
國民黨籍台北市副市長李四川日前受訪，針對是否選新北市長時曾說「若明年需要我承擔，我也不會排斥」。李四川上午接受「千秋萬事」廣播專訪時說，「如果真的明年非我不可、一定要我去承擔」，所以那天才說「我也不排斥」。

李四川上午接受主持人王淺秋專訪，針對參選新北市長，李四川指出「我的態度從來沒有改變過」，其實那一天受訪講的話，跟去年講的話都一模一樣，就是延續他10年前講的話。

他說，像國民黨主席選舉，有這麼多的年輕人願意來挑戰，就代表包括縣市長在內，其實年輕人也是有能耐，包括現在的洪孟楷和劉和然，都是相當優秀，這2個人都跟他共事過，所以他從去年到現在都講，如果假設國民黨本身這些年輕人，如果這些人在明年都可以承擔，也可以勝選，那原則上，就應該可以讓這些人去選舉。

李四川指出，因為最起碼中壯年的人，可以去承擔一些市政的建設，但「如果真的明年非我不可，一定要我去承擔」，所以那天他才說「我也不排斥」，所以他沒有改變過。李四川還說，因為去年講的時候，還沒有民眾黨黃國昌主席表態，所以所有媒體就把他前面那一段就截掉，只講後面這一段。

李四川表示，但他還是鼓勵國民黨的年輕人，有能力可以出來，好好承擔，「我們可以站到後面去當顧問」，因為他已經做了42年，應該換換年輕人去承擔，這部分想法，其實一直沒有變過。

至於藍白合？李四川表示，這個大概是黨主席該去考慮的，往後要不要藍白合，這一些的狀況，大概就回到國民黨的黨主席，針對明年的狀況，自己去做這個決定，他也不能表達任何什麼樣的意見。李四川也強調，家人都反對他選，「從頭到尾都反對，太太反對，兒子反對」。

