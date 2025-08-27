聽新聞
「小英男孩」外還有更大尾的？ 鄭銘謙：證據到哪就辦到哪
經部綠能疑有弊案，「小英男孩」涉貪收押，傳經濟部長郭智輝指出還有「更大尾」的。法務部長鄭銘謙表示，該案件在台北地檢署偵查中，證據到哪裡就辦到哪裡，一切尊重北檢的偵查。另外，有關民眾黨前主席柯文哲是否會被釋放，鄭銘謙也說，尊重法院的強制處分權。
「小英男孩」經濟部綠能科技推動中心前副執行長鄭亦麟疑涉收賄遭檢方聲押，引發爭議，傳郭智輝在談及該話題時說還有「更大尾」的。
鄭銘謙今上午出席司法委員會前，被問及該話題，鄭銘謙表示，該案件在台北地檢署偵查中，證據到哪裡就辦到哪裡；至於是否會找郭智輝問話，鄭銘謙強調，這他不知道，完全尊重北檢的偵查。
另外，有關藍白釋放民眾黨前主席柯文哲話題，國民黨智庫副執行長凌濤指出，檢察總長有跟賴清德總統報告該案件。鄭銘謙回應，這個案件是在法院審理中，羈押權屬於法官的權利，這部分要尊重法院的強制處分權處理。
