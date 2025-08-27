【專家之眼】還要臉嗎？關稅煉獄是假象？

美國川普總統發動關稅戰，台灣對等關稅高於主要競爭對手，傳統產業首當其衝，廠商的訂單、獲利、就業市場負面衝擊已是現在式，甚已傳出關廠歇業的新聞。面對產業困境，部分媒體與官員竟還試圖粉飾太平。

以近期一篇《關稅煉獄是假象 台灣要積極迎向國際經貿新秩序》為例，聲稱關稅落差只是假議題，國內企業早已經歷類似的考驗，無須畏懼關稅來襲。作者為駐歐盟兼駐比利時代表處李淳代表，由於李代表出身國內知名智庫，在國際貿易法領域有一定的影響力，該文發表後立即受到高度關注。惟其內容不乏謬誤之處，與我國產業現況有相當的差距。

首先，李淳指出，即使台灣「自由貿易協定（FTA）涵蓋率」只有12%，遠低於韓國的七成以及日本的五成。但這樣的關稅劣勢已經超過15年，台灣辛苦堅韌的經貿血戰經驗，早已讓我們的因應彈性及韌性都高於各國。

從其論述觀之，台灣產業深具彈性及韌性，毫不畏懼經貿邊緣化危機。該說法卻經不起出口數據的驗證，查閱財政部出口主要貨品數據，電子及資通產品2008年占我總出口比重才31.48％，十餘年來比重成長超過一倍，今年1-7月已經突破七成（71.6％）， 7月更達到75.2％的歷史紀錄。多數電子及資通產品享有WTO《資訊貿易協議》（ITA）零關稅優惠，儼然成為我出口的主流。反觀，我國在缺乏FTA覆蓋下，傳統產業出口需額外支付關稅，出口比重則由2008年的近七成，大幅衰退至當前的不及三成之譜，實難以忽略關稅落差對產業的斲喪。

進一步觀察主要出口市場，也偏向零關稅或低關稅市場。我國前二大出口市場為中國大陸（含香港）與美國，今年前7月占我出口比重均接近三成。兩岸間除有地利之便外，亦受惠於ECFA，主要出口貨品與農產品享有零關稅，進而擴大出口量；台美之間雖然沒有FTA，但美國簽訂FTA的數量有限，加上川普發動關稅戰之前，美國關稅偏低，工業產品加權平均關稅僅有2.1%，農產品加權平均關稅4.0%。不僅ICT產品輸美占總出口的比重高（如伺服器74%），傳產也不遑多讓，如手工具及水五金（50%）、汽車及零組件（48%）、金屬扣件（44%）、鋼鋁及製品（31%）、機械（24%）等，美國已躍升為我第一大出口市場。

其次，該文也提到對美國高額投資承諾沒有拖垮台灣的問題，因為國際投資從來就不是單向的送錢送人，投資者同樣藉此取得深度整合進美國科技及創新系統的契機。

日前經濟部長郭智輝透露，我國為說服美國調降關稅，將投資美國四千億美金。該金額相當於我去年GDP 7,955.73億美金的五成，遠高於日本的13.1%與南韓的19.4%。台灣2024年全球投資創歷史紀錄僅449億美金，其中對美國為141億美金。易言之，台灣需將所有的對外投資集中至美國連續九年，始能達成該金額。此舉不僅將排擠國內投資，還會造成台灣產業空洞化。

以台積電為例，川普8月初宣稱台積電在美投資金額將加碼至2千億美金，若要五年內完成投資，每年約需300億至400億美金。7月該公司法說會預估2025年資本支出才380億至420億美金，未來美國投資將約占八成，在台投資勢必會大幅削減。

在美國片面加徵關稅下，各國都將受到波及，尤其我國對等關稅稅率處於不利的地位，從無薪假人數、外銷訂單表現、出口金額等數據皆可觀察到關稅的影響。政府應明確告訴國人與產業，加徵關稅可能的負面衝擊，始能協助受害廠商降低風險。而不是散佈此類文青風文章，刻意隱匿數據，淡化產業與對美投資的負面影響。

商品推薦