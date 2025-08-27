快訊

泰勒絲宣布嫁了！與NFL男神童話成真 曬6千萬鑽戒放閃

大罷免「災難性民主內戰」 游盈隆籲賴清德做3件事：這些人應鞠躬道歉

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
圖為賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片
圖為賴清德總統（右）和立法院民進黨團總召柯建銘（左）。圖／聯合報系資料照片

兩波大罷免大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，如果說726大罷免大槓龜是一個8級政治強震，823核三延役公投暨第二波大罷免再槓龜則是6級餘震，整個台灣社會與人民皆受到空前震撼與驚嚇，正慢慢甦醒中。經歷如此大規模的災難性民主內戰，身處風暴中心的執政的民進黨如何處理善後？如何收拾殘局？舉世關注。

游盈隆在臉書發表「關於『太扯、太少與太遲』的施政作為」一文，他表示，兩次大罷免后，民進黨執政當局的官方回應，只有8月23日晚上賴清德總統的一場不到半小時的記者會，賴總統試圖為這場史無前例的大罷免定性，說明政府對核三延役的態度，並提出相關因應作為。他當晚在臉書評論，「我初步的感覺是：他的回應避重就輕、太保守、太傳統、太自我防衛、也太自我設限了」。

為什麼說是「避重就輕」？游盈隆表示，因為賴總統將大罷免定性為「憂心國會紛擾可能衝擊國家發展的百萬人民，期待以自己的力量帶來改變」，而不提長達半年以上大罷免過程對整個國家與社會的衝擊與傷害。正所謂「能見秋毫之末，而不見輿薪」，受到重傷害的在野黨怎能接受？受到大罷免衝擊的廣大民眾又如何能信服？

游盈隆表示，賴清德總統兼黨主席截至目前的善後處理，恐怕難以滿足社會期待。他覺得短期內至少要做到3件事，第一，民進黨中央與立院黨團應公開且正式向社會道歉，以有效平息眾怒。8月27日中常會，賴總統兼黨主席應率全體中常委至少一鞠躬向社會致歉。

游盈隆表示，第二，立院黨團總召柯建銘應率黨團7個核心幹部及涉入最深的不分區立委如沈伯洋，在最短時間內，公開且正式向社會3鞠躬道歉。否則，社會對民進黨的認同、感情與支持恐將無止盡下跌。第三，規畫中的內閣改組，如果僅限於4、5個人，恐怕也是無濟於事。既不能適度回應社會期待，又不能根本上解決政治僵局，社會最後還是會將可預見的政局動盪歸咎於執政當局。

大罷免 游盈隆 民進黨

延伸閱讀

游盈隆：柯建銘應為大罷免失利負主要責任 籲自辭立委

游盈隆籲：賴總統可以大方提出「有條件的藍白組閣」

點名謝志偉找碴 游盈隆：已非蔡英文時代 再鬼混難向國人交代

遭游盈隆酸「燒成灰還是綠」 曹興誠反嗆「有色盲」：已變了顏色

相關新聞

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

國民黨日前指，戲劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊領勞動部補助2872萬元，羅景壬表示，完全不符事實，指控方3天內不公開道歉就...

讓柯建銘扛下「頭號戰犯」賴總統與卓揆還能做什麼

執政黨對在野黨立委、市長發動大罷免以0:32「完封敗」，1年來造成政治動盪、社會撕裂、國政停滯不前的慘痛代價，執政黨絕對需要有人負責。不過，當賴清德總統定調「沒有勝利、沒有失敗、尊重民意」，當賴總統希望行政院長卓榮泰留任閣揆後，民進黨立院黨團總召柯建銘恐不得不背負「頭號戰犯」的所有罪名，在卅多年政治生涯中留下難堪背影。

大罷免「災難性民主內戰」 游盈隆籲賴清德做3件事：這些人應鞠躬道歉

兩波大罷免大失敗，台灣民意基金會董事長游盈隆表示，如果說726大罷免大槓龜是一個8級政治強震，823核三延役公投暨第二波...

觀察站／卓揆身段放軟？ 兩面手法？

大罷免失敗重創綠營士氣，行政院長卓榮泰在八二三後，本周連續兩天赴立法院備詢，面對朝野爭議已久的預算攻防，他罕見為「凍結誤...

凍結預算「誤稱刪除」 卓揆道歉

行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告中央政府今年度追加預算案，他答詢時態度放軟指出，若部會首長將在野凍結預算「誤稱刪除」，他...

罷韓發起人 尹立宣布參選高雄左楠區議員

高市府前文化局長尹立昨宣布參選左楠區議員，他曾參與罷免前市長韓國瑜而聞名，左楠區是全市最多議員席次的選區，除現任8人，綠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。