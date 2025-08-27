快訊

八百壯士籲兌現停砍年金 藍允下會期推動

聯合報／ 記者李人岳李成蔭林銘翰／台北報導
2018年5月，八百壯士聚集立法院外抗議年金改革。圖／聯合報系資料照片
「七二六」及「八二三」大罷免結束，國民黨立委一席未失，「八百壯士捍衛中華協會」昨天發表聲明，呼籲國民黨立院黨團實踐承諾，在立院新會期通過停止退休俸逐年遞減提案，勿再食言。

國民黨立院黨團總召傅崐萁回應表示，「應該要撥亂反正」，國民黨團下會期會與民眾黨團、民進黨團充分協商，推動停砍年金。

「八百壯士捍衛中華協會」強調，為爭取軍公教警消權益，從四月中旬即投入反罷活動，以雙北立委為對象，計參與里民說明會、中大型造勢活動廿餘場次，並於八月十二日邀集公教警消全國各協會會長、理事長及代表研擬聯合聲明文，冀國民黨立院黨團能踐履承諾，勿再食言。

聯合發表聲明的尚有中華民國公教警消聯合總會等七個團體，聲明中強調，為避免大惡罷對國家及國民黨帶來衝擊，各團體亦能體諒國民黨未能於上一會期提出「停止退休俸逐年遞減案」的窘境，爾今，冀望國民黨結合友黨陣營，能於下一會期中排除萬難踐履承諾，堅決排案三讀，還各團體合法權益及殷殷切盼之心。

傅崐萁表示，民進黨過去在國會占多數情況下，砍了國家人才的退休金，讓他們連安養終老都不行，號稱一年節省幾百億元，對比現在台電虧損要貼補幾千億元，當然要撥亂反正；民主國會中，什麼事都可以討論，七年前通過相關法案時即有但書，就是執行數年後，本來就可依法討論。

此外，行政院會上周通過明年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪及提高警察人員所得替代率預算。國防部長顧立雄昨天說，行政與立法部門尚未形成共識，希望透過釋憲或協商等方式處理，基於行政一體的原則，國防部將依照行政院指導辦理。

顧立雄表示，國防部今年分別增加志願役、戰鬥部隊、網路戰、電偵及戰航管等加給，後續也會依照部隊所需人力專長、任務性質與危險程度規畫加給幅度調整方案。

媒體詢問，軍人待遇條例為總統公布法令，遲未編列預算是否有違法疑慮。

顧立雄表示，籌編預算是行政院的職責，基於衡平性與財政總體性，自然有其整體性的考量，基於行政一體原則，國防部都會尊重和接受。

