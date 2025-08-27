快訊

觀察站／卓揆身段放軟？ 兩面手法？

聯合報／ 本報記者黃婉婷

大罷免失敗重創綠營士氣，行政院長卓榮泰在八二三後，本周連續兩天赴立法院備詢，面對朝野爭議已久的預算攻防，他罕見為「凍結誤稱刪除」公開致歉，似乎釋出善意；但在審議的追加預算與釋憲議題上毫不退讓，仍盼「討回公道」。一軟一硬之間，卓揆身段看似放軟，卻也被質疑只是兩面手法？

罷免案投票前，賴政府猛攻在野刪預算癱瘓國家，行政院更下鄉宣講，替大罷免添柴火，也為朝野留下相罵本。如今人民用選票表達對民進黨對抗路線的不滿，賴總統隨即宣誓執政團隊啟動「四項調整」，其中就包含調整行政立法互動。

這兩天，立法院安排行政院報告台美關稅、今年度追加預算及災後特別預算。卓揆對過去存有爭議的預算攻防選擇示弱，能道歉就道歉；在災後重建議題上，他也允諾調整農損補助、提高基地台抗風標準、強化光電板抗風韌性，展現彈性與誠意。

但當在野質疑追加預算涉嫌違憲，砲轟行政院未將立法院三讀通過的軍人加薪案編入明年度總預算，卓仍選擇強硬反擊，甚至與立委舌戰。

同時，行政院接連在媒體群組發布「大會報告」，澄清在野指控，顯示政院並未完全放軟，只是「戰鬥策略」稍有調整。

卓榮泰看似姿態放軟，卻又「軟中帶硬」，究竟是真心檢討，還是綿裡藏針，目前仍難斷言。

但若如卓揆所說，在賴總統指示下，政院願意且積極調整行政、立法兩院互動關係，能否真正做到以對話代替對抗，還是內閣局部改組換個陣形繼續戰鬥，答案很快就會揭曉。

