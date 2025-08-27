凍結預算「誤稱刪除」 卓揆道歉

行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告中央政府今年度追加預算案，他答詢時態度放軟指出，若部會首長將在野凍結預算「誤稱刪除」，他表示道歉。民眾黨立委黃國昌則酸說，卓揆的說法，是重賞民進黨「降智操作」一巴掌。

不過，國民黨立委王鴻薇昨形容卓揆「針對造謠藍白濫砍預算道歉」，引發行政院不滿，譴責王「斷章取義」。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆回應立委質詢的原意遭到曲解，當時卓揆僅就部會首長可能出現的口誤表示歉意，也明確補充「並不是造謠，確實有很多是刪除的」。

王鴻薇昨天質詢時，針對賴政府去年質疑藍白濫刪預算，直言卓內閣造謠不斷，例如，內政部說在野黨把房屋租金補貼刪掉了，勞動部說把育兒津貼刪掉了，馬上就要接任行政院秘書長的現任總統府秘書長張惇涵還說，在野黨把中小企業相關預算都刪掉了，「有嗎？有刪嗎？」

卓榮泰回答，「若將凍結誤說為刪除，表示道歉」。王鴻薇再問，卓內閣當時到底造謠多少？卓說，並不是造謠，確實有些是刪除；但凍結之後有回復部分，也表示感謝。

民眾黨團總召黃國昌則表示，民進黨發動大惡罷抱了鴨蛋以後，針對抹黑在野黨立委把凍結「誤」說成刪除，卓榮泰終於在立法院備詢時道歉，「也賞了民進黨一干人等從今年初開始的降智操作重重一巴掌」。

黃國昌也質疑，針對提高軍警消待遇及退休金，行政院拒絕依法編列預算，這是在告訴社會，憲法法庭聽從民進黨指揮？「依法行政真的有這麼困難？」

