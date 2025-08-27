快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

凍結預算「誤稱刪除」 卓揆道歉

聯合報／ 記者黃婉婷蔡晉宇林銘翰／台北報導
行政院長卓榮泰昨天赴立法院報告「114年度中央政府總預算追加預算案」並備詢。記者林伯東／攝影
行政院卓榮泰昨赴立法院專案報告中央政府今年度追加預算案，他答詢時態度放軟指出，若部會首長將在野凍結預算「誤稱刪除」，他表示道歉。民眾黨立委黃國昌則酸說，卓揆的說法，是重賞民進黨「降智操作」一巴掌。

不過，國民黨立委王鴻薇昨形容卓揆「針對造謠藍白濫砍預算道歉」，引發行政院不滿，譴責王「斷章取義」。

行政院發言人李慧芝表示，卓揆回應立委質詢的原意遭到曲解，當時卓揆僅就部會首長可能出現的口誤表示歉意，也明確補充「並不是造謠，確實有很多是刪除的」。

王鴻薇昨天質詢時，針對賴政府去年質疑藍白濫刪預算，直言卓內閣造謠不斷，例如，內政部說在野黨把房屋租金補貼刪掉了，勞動部說把育兒津貼刪掉了，馬上就要接任行政院秘書長的現任總統府秘書長張惇涵還說，在野黨把中小企業相關預算都刪掉了，「有嗎？有刪嗎？」

卓榮泰回答，「若將凍結誤說為刪除，表示道歉」。王鴻薇再問，卓內閣當時到底造謠多少？卓說，並不是造謠，確實有些是刪除；但凍結之後有回復部分，也表示感謝。

民眾黨團總召黃國昌則表示，民進黨發動大惡罷抱了鴨蛋以後，針對抹黑在野黨立委把凍結「誤」說成刪除，卓榮泰終於在立法院備詢時道歉，「也賞了民進黨一干人等從今年初開始的降智操作重重一巴掌」。

黃國昌也質疑，針對提高軍警消待遇及退休金，行政院拒絕依法編列預算，這是在告訴社會，憲法法庭聽從民進黨指揮？「依法行政真的有這麼困難？」

相關新聞

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

國民黨日前指，戲劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊領勞動部補助2872萬元，羅景壬表示，完全不符事實，指控方3天內不公開道歉就...

觀察站／卓揆身段放軟？ 兩面手法？

大罷免失敗重創綠營士氣，行政院長卓榮泰在八二三後，本周連續兩天赴立法院備詢，面對朝野爭議已久的預算攻防，他罕見為「凍結誤...

凍結預算「誤稱刪除」 卓揆道歉

行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告中央政府今年度追加預算案，他答詢時態度放軟指出，若部會首長將在野凍結預算「誤稱刪除」，他...

罷韓發起人 尹立宣布參選高雄左楠區議員

高市府前文化局長尹立昨宣布參選左楠區議員，他曾參與罷免前市長韓國瑜而聞名，左楠區是全市最多議員席次的選區，除現任8人，綠...

盧秀燕身家2500萬 黃偉哲背債1988萬

監察院公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合計超...

追加預算878億 藍喊至少砍113億

行政院長卓榮泰昨赴立法院報告一一四年度追加預算案共八七八億元，並喊話朝野立委支持。但國民黨立委賴士葆昨天質詢時批評，追加...

