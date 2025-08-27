追加預算878億 藍喊至少砍113億

快訊

聯合報／ 記者唐筱恬李成蔭鄭媁黃婉婷／台北報導
行政院長卓榮泰（圖）昨赴立院報告今年度中央政府追加預算案，他在答復國民黨立委王鴻薇質詢時說：「若將預算凍結誤說為刪除，表示道歉。」記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰昨赴立法院報告一一四年度追加預算案共八七八億元，並喊話朝野立委支持。但國民黨立委賴士葆昨天質詢時批評，追加預算其實都是「借屍還魂」，如果全數通過，等於今年度總預算僅刪除零點六三％，他預告「最少要刪一一三億元」，否則將成史上刪除最低。

面對在野立委擬砍追加預算，卓揆則表示，建議委員不要設定數字，應看政策推動需要與否，這樣會比較真實。

行政院編列今年度追加預算八七八億元，包括調增原住民禁伐補償廿四億元，直轄市及縣市政府一般性補助款六三六億元和各機關推行施政確有實際需要數一三三億元，提升國軍待遇五十九億元，加強外交執行量能十一億元，今年立委罷免及公投十五億元。

但賴士葆質詢時說，追加預算其實就是借屍還魂，把原來立法院三讀刪除的預算再加回來，政院不應藉機「揩油」。

賴士葆還查出，行政院底下各機關，追加預算一百萬元的有七十七個單位，完全是「黑白編」，還有部會追加四千元、五千元這樣的金額，「真是笑死人」。

主計長陳淑姿解釋，因為以前預算都可以流用，現在不能流用，變成預算調整上有困難。

卓榮泰答詢表示，未來審查預算的時候，會要求各部會說明，解釋被刪減預算後所造成的困難；他也建議立委刪除預算「不要設定數字」，應該看各部會政策推動的需要與否，這樣會比較真實。

行政院長卓榮泰昨赴立院報告今年度中央政府追加預算案，他在答復國民黨立委王鴻薇（圖）質詢時說：「若將預算凍結誤說為刪除，表示道歉。」記者林伯東／攝影
國民黨立院黨團書記長王鴻薇則引用立法院預算中心報告，指追加預算案沒逐項提出實質說明，且回編率高，尤其她上次揭露的「媒宣費」及其他被砍預算都「偷偷加回來」，如此暗渡陳倉是輸不起？還是想靠追加預算回血復活？民進黨若現在還想藐視立法院監督，只會繼續製造國家分裂。

國民黨立委翁曉玲批評，依預算法，必須遇到重大事故才可提追加預算，因此追加預算不合法。卓榮泰則直指，刪除預算、不准流用，就是重大事故；過去也有前例，利用這一條來解決預算問題。

但翁曉玲仍批評卓榮泰繼續留任「老狗變不出新把戲」，政院與立院互動只會「覆議、釋憲、不執行」；她並質疑，把該給的地方補助款放在追加預算上，「這是國家級的擄人勒贖」，揚言將嚴格審查預算，不該追加的預算就會刪除。

