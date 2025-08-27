盧秀燕身家2500萬 黃偉哲背債1988萬

監察院公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合計超過二五○○萬元，還持有日前熱門話題粉底液相關的「雅詩蘭黛公司債」；黃偉哲存款則有一五○○多萬元，但債務則有近兩千萬元。

據「廉政專刊」二七五期指出，盧秀燕名下有三筆信託土地，皆在南投縣南投市，信託前所有人為夫婿廖述嘉。存款八六二萬二二七○元，包含股票、債券及基金等有價證券八九七萬六六三五元，黃金存摺八三八萬六七四○元。信託股票四筆，總額八六萬八五四○元。另外，還有十二筆保險；一部LEXUS汽車，所有人為廖述嘉。而在其中，有價證券中的債券欄目，發現「雅詩蘭黛公司債」，所有人為廖述嘉，折合新台幣總額為一一八萬一三○元。

盧秀燕去年見刊申報存款一一六○萬七八三六元，與現在對比減少二九八萬元左右，但有價證券等總額增加一一一萬元左右。

黃偉哲名下則有兩筆土地、三筆建物，皆在台南市善化區，所有人為配偶劉育菁；另有三筆土地、兩筆建物信託，位於台南市永康區、善化區等地，信託前所有人為劉育菁。存款一五六六萬八七二元，基金受益憑證五萬三○八七元；債務一九八八萬八九七二元，為私人債務及授信。另有十三筆保險，SUBARU、SUZUKI汽車各一。

對比黃偉哲去年申報內容，這次增加了一筆土地與兩筆建物；存款一八七六萬元，現在則減少三百萬元左右，另有少量基金等有價證券、黃金存摺等。

