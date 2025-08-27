快訊

「小英男孩」羈押禁見！鄭亦麟涉收賄遭聲押 法院凌晨裁准了

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕身家2500萬 黃偉哲背債1988萬

聯合報／ 記者李成蔭／台北報導

監察院公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合計超過二五○○萬元，還持有日前熱門話題粉底液相關的「雅詩蘭黛公司債」；黃偉哲存款則有一五○○多萬元，但債務則有近兩千萬元。

據「廉政專刊」二七五期指出，盧秀燕名下有三筆信託土地，皆在南投縣南投市，信託前所有人為夫婿廖述嘉。存款八六二萬二二七○元，包含股票、債券及基金等有價證券八九七萬六六三五元，黃金存摺八三八萬六七四○元。信託股票四筆，總額八六萬八五四○元。另外，還有十二筆保險；一部LEXUS汽車，所有人為廖述嘉。而在其中，有價證券中的債券欄目，發現「雅詩蘭黛公司債」，所有人為廖述嘉，折合新台幣總額為一一八萬一三○元。

盧秀燕去年見刊申報存款一一六○萬七八三六元，與現在對比減少二九八萬元左右，但有價證券等總額增加一一一萬元左右。

黃偉哲名下則有兩筆土地、三筆建物，皆在台南市善化區，所有人為配偶劉育菁；另有三筆土地、兩筆建物信託，位於台南市永康區、善化區等地，信託前所有人為劉育菁。存款一五六六萬八七二元，基金受益憑證五萬三○八七元；債務一九八八萬八九七二元，為私人債務及授信。另有十三筆保險，SUBARU、SUZUKI汽車各一。

對比黃偉哲去年申報內容，這次增加了一筆土地與兩筆建物；存款一八七六萬元，現在則減少三百萬元左右，另有少量基金等有價證券、黃金存摺等。

黃偉哲 盧秀燕 財產申報

延伸閱讀

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

羅智強宣布選黨主席點名盧秀燕2028戰總統 張麗善指這點最重要

張亞中批都在消費盧秀燕 公開勸進是給壓力

中央明年不補助學校電費差額 黃偉哲：市府全力補上缺口

相關新聞

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

國民黨日前指，戲劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊領勞動部補助2872萬元，羅景壬表示，完全不符事實，指控方3天內不公開道歉就...

觀察站／卓揆身段放軟？ 兩面手法？

大罷免失敗重創綠營士氣，行政院長卓榮泰在八二三後，本周連續兩天赴立法院備詢，面對朝野爭議已久的預算攻防，他罕見為「凍結誤...

凍結預算「誤稱刪除」 卓揆道歉

行政院長卓榮泰昨赴立法院專案報告中央政府今年度追加預算案，他答詢時態度放軟指出，若部會首長將在野凍結預算「誤稱刪除」，他...

罷韓發起人 尹立宣布參選高雄左楠區議員

高市府前文化局長尹立昨宣布參選左楠區議員，他曾參與罷免前市長韓國瑜而聞名，左楠區是全市最多議員席次的選區，除現任8人，綠...

盧秀燕身家2500萬 黃偉哲背債1988萬

監察院公布最新一期「廉政專刊」，台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲等人財產申報也曝光，其中盧秀燕存款、有價證券及黃金等合計超...

追加預算878億 藍喊至少砍113億

行政院長卓榮泰昨赴立法院報告一一四年度追加預算案共八七八億元，並喊話朝野立委支持。但國民黨立委賴士葆昨天質詢時批評，追加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。