出席IPAC晚宴 蕭美琴：台灣在國際社會被孤立但我們沒有退縮

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
副總統今晚出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）晚宴」。圖／取自總統府Flickr
副總統蕭美琴今晚出席「對中政策跨國議會聯盟（IPAC）晚宴」時表示，台灣在國際社會中也被霸凌、脅迫、威脅和邊緣化，甚至被孤立，「但這些都沒有讓我們退縮，也無法動搖我們對自由與民主的追求」。

蕭美琴以英文致詞表示，IPAC長期支持台灣的國際參與，近年來也在對抗中國惡意影響、支持台灣民主蓬勃發展方面，扮演至關重要的角色。面對台灣所面臨的各項灰色地帶侵擾、軍事脅迫、恐嚇及認知戰威脅等，聯盟成員始終以清晰且堅定的立場，對威權政體所帶來的挑戰發聲。這對台灣而言是極為珍貴的鼓舞，協助我們在充滿不確定性與嚴峻挑戰的地緣政治環境中，持續穩步前行。

蕭美琴感謝IPAC成員選擇和台灣站在一起，共同捍衛自由與和平。大家的支持不僅反映正義和道德信念，還有我們追求全球繁榮和穩定的共同利益與民主價值等共同信念。台灣站在民主防線的最前緣，是全球供應鏈的重要樞紐，「我們深知自身責任，將持續與國際夥伴並肩捍衛彼此珍視的價值」。

蕭美琴提到，這不只是台灣與國際夥伴的團結，也是台灣內部的團結。感謝許多台灣人民，秉持著與IPAC共同的價值觀，共同推動IPAC所追求的目標和使命。正因為大家的付出，讓台灣的民主不斷發展茁壯。「台灣的民主，是許多國際社會成員，包括IPAC選擇支持我們的關鍵原因之一」。

蕭美琴說，最近常聽到很多人說，當台灣人真的不容易，民主之路充滿艱辛與坎坷，讓每個人都傷痕累累並深感挫折。事實上，這真的非常困難。台灣不僅400年來歷史都是如此，在國際社會中也被霸凌、脅迫、威脅和邊緣化，甚至被孤立。「但這些都沒有讓我們退縮，也無法動搖我們對自由與民主的追求，再怎麼辛苦，我們仍以身為台灣人及對台灣過往的成就為傲，並對未來充滿信心」。

蕭美琴強調，台灣的民主得來不易，因此我們從不把自由視為理所當然。我們知道，必須不斷努力去守護與捍衛那些前人辛苦爭取來的成果，這是我們至今仍在努力保護與捍衛的價值。

對台 蕭美琴 台灣人

