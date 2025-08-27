罷韓發起人 尹立宣布參選高雄左楠區議員

高市府前文化局長尹立昨宣布參選左楠區議員，他曾參與罷免前市長韓國瑜而聞名，左楠區是全市最多議員席次的選區，除現任8人，綠營初選爆炸，地方估未來至少20人有意參選爭搶9席市議員席次，成一級戰區。

高雄市第4選區（左營、楠梓區）人口持續上升，應選議員9席，李柏毅轉戰立委，現有國民黨李眉蓁、白喬茵、李雅芬、陳玫娟及陳麗珍等5名女議員，民進黨李雅慧、黃文志，以及無黨籍陳善慧。

國民黨5席爭取連任沒有初選，民進黨預計提名4席，青年局前局長張以理、前市長葉菊蘭辦公室主任薛兆基、內政部長劉世芳擔任立委時期的辦公室執行長黃偵琳、議員李雅慧辦公室前副主任郭原甫4人陸續表態參選，昨又加入尹立，綠營已有5名新人爭取提名，黨內初選呈現7搶4局面。

立委李柏毅昨陪同尹立發表參選政見，尹強調自己是Wecare高雄、罷韓發起人，進議會可延續公民力量。李說，若非尹立等人發起罷韓行動，台積電廠可能是賽馬場，發展落差大。

2022年議員選舉，左楠區多達20人參選，地方人士說，藍營現任議員基層盤穩固，綠營新人早已經開始勤跑基層，除藍綠人選外，也傳出里長有意參選，參選人數會持續增加。

議員黃文志表示，新人有爆發力，身為現任議員感受不小壓力，左楠區是多席次選區，目前其他小黨人選尚未浮出檯面，但可以預見未來競爭會很激烈。

