「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

國民黨日前指，戲劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊領勞動部補助2872萬元，羅景壬表示，完全不符事實，指控方3天內不公開道歉就提告。國民黨回應，羅景壬要告就來告；國民黨青年強力檢驗，一步都不會退讓。

國民黨副發言人康晉瑜表示，罷免前，黨中央接連揭露審計部針對勞動部濫用就業安定基金的調查報告，國人看見的是綠營利用本該運用在勞工的資金不合理地被使用在音樂會、主題影片宣傳上。

調查報告指出，2022至2024年之間，勞動部不符目的地將就業安定基金運用在，包括2022年，勞動節主題影片製作與媒體宣傳「阿紡洗衣店」高達1069萬多元。2023年，勞動節主題影片及媒體宣傳「2023勞動節主題影片-紙紮篇」，高達971萬多元。2024年，勞動節主題影片製作與媒體宣傳「2024勞動萬歲-搬家篇」，高達831萬多元。

康晉瑜說，勞動部整體被審計部揪出的5174萬元不符目的使用當中，就這麼巧地超過半數2872萬元花費在這三部宣傳片，也就這麼巧地羅景壬導演參與其中？就算是製作公司轉包，羅導演過程中一毛未取嗎？必須對外講清楚！國家公帑、民脂民膏被誤用，難道人民與在野黨都不能質疑有無拿來被濫用？

康晉瑜說，這些檢驗，每一份資料、每一個數據，都是按照審計部的公開報告質疑，站在人民的立場監督；就業安定基金的使用本應用於人民、用於勞工朋友身上，如今是被審計部公然指出缺失、不符目的使用，這樣還要轉移焦點？

康晉瑜表示，國民黨一定在法律程序上，為台灣人民爭取公道，若以為透過司法恐嚇，就能逃避檢驗，真的是小看國民黨監督的力量了。

