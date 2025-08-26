修財劃法是否遭禁止提案 卓榮泰：已備妥對應方案

立法院日前三讀修正通過財政收支劃分法。國民黨立委楊瓊瓔今天質詢問到，當時傳出行政院也被禁止提案修正財劃法，是真是假。行政院長卓榮泰說，當時行政院備妥相對應方案交由黨團協商，但立法院內部朝野協商碰到瓶頸。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢。

楊瓊瓔表示，上週與卓榮泰討論到地方的一般性補助款，針對財劃法的修法。楊瓊瓔問到，對新版財劃法的看法。卓榮泰說，現在新的財劃法對一些非六都以外的地區是不公平的。

楊瓊瓔說，民進黨立委郭國文的臉書指出，因為要藍白對抗，所以禁止民進黨立委提案修財劃法，他們也想修，但行政院也被禁止提案，到底真的還假的。

卓榮泰表示，行政院有備妥相對應的方式，行政院有備妥方案交由黨團來協商，但是那時候，立法院內部的朝野協商碰到瓶頸。

楊瓊瓔又問，所以財劃法必須要檢討。卓榮泰說，一直認為財劃法可以檢討。

