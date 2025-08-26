英保守黨前黨魁：台灣讓世界看到 亞洲也有蓬勃民主

對中政策跨國議會聯盟國際晚宴今天首度在台灣登場，英國保守黨前黨魁史密斯表示，中國將收復台灣當作目標，西方國家就應將阻止中國視為目標；台灣讓世界看到亞洲也可以有蓬勃民主，提醒世界自由不該被視作理所當然。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）晚間首度在台北舉辦「挺台灣：自由之夜」國際晚宴，副總統蕭美琴致詞為晚宴揭開序幕，IPAC共同創辦人裴倫德（Luke dePulford）與會，英國保守黨前黨魁史密斯（IainDuncan Smith）、波蘭前外長芙緹嘉（AnnaFotyga）、瑞典國會議員柏恩特森（MagnusBerntsson）以及日本眾議員大岡敏孝等多國政要發表演說與短講。

史密斯指出，就在距離不遠處，中華人民共和國的威權政體正計劃消滅台灣的獨立性，「這不能發生」；中國和台灣的不同非常明顯，台灣是蓬勃的民主，擁有自己的政府、機構以及能自由地選擇政府、命運的人民，而公開、透明選舉正是台灣自由存在的證明。

史密斯接著表示，反觀中華人民共和國威權擴張，運用奴工、採摘器官，但遺憾地，太多西方政府為了追求經貿利益，對中國殘酷行為視而不見，這是現代綏靖政策（modern form of appeasement）；「不記得歷史的人注定要重蹈覆轍」，綏靖政策過去不管用，現在也不會有用。

史密斯指出，中國將收復台灣當作目標，西方國家就應將阻止中國視為目標，總統賴清德曾說要與民主夥伴撐起「民主保護傘」，共同抵禦威權主義，他是正確的，畢竟這也是北約組織（NATO）成立目的，成功阻止了蘇聯。

史密斯強調，當北京威脅台灣時，威脅的不僅是台灣領土，也威脅到世界各國自由人民得以選擇自身命運的權利，這就是台灣對世界的重要性；台灣位處全球威權與民主抗爭的前線，台灣不僅是一座小島，而是亞洲自由和民主的未來，鼓勵創新、韌性以及勇氣。

史密斯以「榮譽勳章」形容自己被中國制裁，強調這僅是追求自由的小小犧牲，並認為台灣讓世界看到，亞洲也可以有蓬勃民主，而自由是普世價值，提醒世界自由不該被視作理所當然。

史密斯提到，在俄羅斯、伊朗、北韓、中國形成新威權國家軸心之際，IPAC與台灣站在一起，民主必須站在一起。芙緹嘉以俄烏戰爭為鑑表示，民主國家不能等到戰爭發生才有所行動、嚇阻中國。

史密斯、柏恩特森以及大岡敏孝演講中皆重申，中國對聯大第2758號決議的錯誤詮釋不該抹滅真相，該決議並未決定台灣屬於中華人民共和國，也沒有摒除台灣參與國際組織的權利，更沒有刪除台灣的民主以及台灣人民的尊嚴。

史密斯強調，台灣屬於台灣人民，而非中國共產黨以及其附屬組織。大岡敏孝則說，台灣應在公共衛生、氣候變遷、航空與打擊國際犯罪等領域，有意義地參與國際機構，「台灣是國際社會不可或缺的一部分」。

