快訊

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨回嗆：要告來告

中職／悍將本季第8度3連敗以上遇魔咒 前7次下一戰沒贏過

美股早盤／川普再挫Fed獨立性…市場情緒進一步承壓 三大指數小跌

立委問風災光電板處理 彭啓明：政府絕對不會買單

中央社／ 台北26日電
行政院長卓榮泰（中）26日下午與環境部長彭啓明（右）等人同台列席立院備詢，回應立委質詢光電板及石綿瓦環境災害處理情形相關議題。中央社
行政院長卓榮泰（中）26日下午與環境部長彭啓明（右）等人同台列席立院備詢，回應立委質詢光電板及石綿瓦環境災害處理情形相關議題。中央社

台灣民眾黨立委林憶君今天質詢問到風災受損的光電板，處理費用由政府買單還是業者負責。行政院長卓榮泰說，業者要自己處理，如果不處理會加重處罰。環境部長彭啓明說，政府絕對不會買單。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢。

林憶君質詢提到，支持災害特別預算，但身為立委，要監督政府預算，她擔心執政黨藉由特別預算給特定候選人綁樁，或圖利特定光電業者的損失，而當風災受損的光電板，處理費用是政府買單還是業者自行負責，廢棄光電板該如何處理，是否會造成農地污染。

卓榮泰說，立委這樣沒有標的、對象的假設，無助於救災，而光電板屬於業者的財產，業者必須自己處理，如果不處理會加重處罰。

彭啓明說，光電板在回收過程當中，最後末端的回收約在92%到99%，全部回收，並不是丟到農地去，政府也絕對不會買單，因為那是業者的財產，而這次屬於特殊極端風災，未來希望能進行大型光電板場域的總體檢。

林憶君也質疑過去政府投入治水預算的成效。卓榮泰說，雖然還是有地方淹水，但淹水情況比過去少很多、退水時間比過去快很多，一步一步來做，他指出，相關單位持續推動排水與防洪工程，目標是逐步縮小受災面積、加快退水速度，並提升安全標準。卓榮泰強調治水資源投入的重要性，認為若無相關預算，相關水患風險將更難管控，民眾會更痛苦。

光電板 卓榮泰 彭啓明 丹娜絲颱風

延伸閱讀

王鴻薇稱「卓榮泰為造謠藍白砍預算道歉」 政院譴責：斷章取義

立委指稱卓揆造謠藍白濫砍預算道歉 政院：質詢原意遭曲解

卓榮泰：丹娜絲救災與重建經費 政府共投入693億元

賴士葆預告追加預算最少刪113億 卓榮泰建議不要設定數字

相關新聞

「零日攻擊」導演喊告限3天內道歉 國民黨：要告來告

國民黨日前指，戲劇「零日攻擊」導演羅景壬團隊領勞動部補助2872萬元，羅景壬表示，完全不符事實，指控方3天內不公開道歉就...

「小英男孩」涉綠能弊案 蔡英文辦公室：不能容忍不法行為

有「小英男孩」之稱的經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內收賄百萬，今早遭聲押禁見。蔡英文辦公室表示，不能容忍...

罰了900萬…光電板清不完由環境部出手？陳菁徽轟：超思案翻版

丹娜絲颱風重創南部光電設施，至今已逾一個半月，仍有案場未清理完畢。國民黨立委陳菁徽批評，光電板政策都是人民的納稅錢補助來...

王鴻薇質疑多項電網韌性「變相撥補台電」 卓揆：用於不同地方

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今質詢，台電過去5600億元電網韌性還沒執行完，現在兩個特別條例的預算中的電網韌性又分別有1...

王鴻薇稱「卓榮泰為造謠藍白砍預算道歉」 政院譴責：斷章取義

國民黨立委王鴻薇今天指行政院長卓榮泰針對造謠藍白濫砍預算道歉了。行政院發言人李慧芝表示，卓揆回應質詢原意遭到曲解，當時卓...

吳思瑤指AIT與顧立雄、藍委見面「兩樣情」 國民黨：不尊重美方

美國在台協會（AIT）臉書昨分別貼出處長谷立言和國防部長顧立雄、藍營立委會面。民進黨立委吳思瑤指出，兩場會面根本是「兩樣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。