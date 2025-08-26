立委問風災光電板處理 彭啓明：政府絕對不會買單

台灣民眾黨立委林憶君今天質詢問到風災受損的光電板，處理費用由政府買單還是業者負責。行政院長卓榮泰說，業者要自己處理，如果不處理會加重處罰。環境部長彭啓明說，政府絕對不會買單。

立法院會今天邀請卓榮泰率同相關部會首長列席報告「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過並備質詢。

林憶君質詢提到，支持災害特別預算，但身為立委，要監督政府預算，她擔心執政黨藉由特別預算給特定候選人綁樁，或圖利特定光電業者的損失，而當風災受損的光電板，處理費用是政府買單還是業者自行負責，廢棄光電板該如何處理，是否會造成農地污染。

卓榮泰說，立委這樣沒有標的、對象的假設，無助於救災，而光電板屬於業者的財產，業者必須自己處理，如果不處理會加重處罰。

彭啓明說，光電板在回收過程當中，最後末端的回收約在92%到99%，全部回收，並不是丟到農地去，政府也絕對不會買單，因為那是業者的財產，而這次屬於特殊極端風災，未來希望能進行大型光電板場域的總體檢。

林憶君也質疑過去政府投入治水預算的成效。卓榮泰說，雖然還是有地方淹水，但淹水情況比過去少很多、退水時間比過去快很多，一步一步來做，他指出，相關單位持續推動排水與防洪工程，目標是逐步縮小受災面積、加快退水速度，並提升安全標準。卓榮泰強調治水資源投入的重要性，認為若無相關預算，相關水患風險將更難管控，民眾會更痛苦。

