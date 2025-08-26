政院：對有違憲疑慮法案提釋憲 避免憲政秩序受損

行政院日前以有違憲疑慮，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，遭在野黨批評未依法編列預算。行政院今天表示，針對明顯違憲法案聲請暫時處分，並循35年前的前例聲請釋憲，是為避免憲政秩序遭到損害。

行政院會日前通過115年度中央政府總預算案，並暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算。行政院強調，暫緩編列主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲與暫時處分，若屆時釋憲結果未違憲，將追溯補齊。

但此舉遭在野黨批評未依法編列預算，行政院發言人李慧芝晚間透過媒體群組表示，行政院與立法院都是憲政機關，都有守護憲法的義務；當立法院重蹈35年前的覆轍，違反憲法規定要求行政院編列違憲預算時，行政院自然有守護憲法的義務。

李慧芝強調，行政院依照憲法有預算編列權與執行權，在憲法賦予的權限範圍內，也有預算編列與執行上衡量與審酌的權力，以追求合憲秩序的最佳實現，因此，對於有明顯違憲疑慮的法律，自應以憲法為最上位基礎，追求法律的執行結果能不違憲的目標。

她說，目前行政院已就相關有明顯違憲法案聲請暫時處分，並循35年前的前例聲請釋憲，所以擬定暫待憲法法庭裁決後再予編列預算的方式，面對相關法案，以避免憲政秩序遭到不可回復的損害。

行政院日前曾舉例，35年前，國民黨占多數的立法院決議要求行政院「在本（七十九）年度再加發半個月公教人員年終工作獎金，以激勵士氣，其預算再行追加」，同為國民黨籍的前行政院長李煥在1990年2月10日向司法院大法官聲請釋憲，最終大法官做出第264號解釋，明白指出立法院的決議是「就預算案為增加支出之提議」，違反憲法第70條的規定，因此認定與憲法規定牴觸，宣告違憲。

