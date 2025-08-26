對中政策跨國議會聯盟晚宴 蕭副總統：台灣民主艱辛但沒權利放棄

快訊

中央社／ 台北26日電

對中政策跨國議會聯盟國際晚宴今天首度在台灣登場，蕭副總統致詞時表示，台灣民主道路走得艱辛，400年來歷史都是如此；再辛苦都要以身為台灣人為傲，「我們沒有放棄的權利」，要持續站在歷史正確一方。

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）晚間首度在台北舉辦「挺台灣：自由之夜」國際晚宴，副總統蕭美琴致詞為晚宴揭開序幕，IPAC台灣共同主席、民進黨籍立委范雲和民眾黨籍立委陳昭姿出席與會。

蕭副總統以英語與中文雙語致詞，首先感謝IPAC成員不遠千里來到台灣，強調現在是展現對台堅定支持的重要時刻，IPAC來台傳達了民主以及熱愛自由的人們之間的團結訊號。

蕭副總統特別向台灣民眾喊話，不僅要與國際夥伴展現團結，團結也來自內部；她提及，最近很多人問台灣民主這條路走得這麼艱辛、坎坷，讓每個人傷痕累累、有強烈挫折感，「但是台灣這400年來歷史都是如此」。

蕭副總統強調，即便做台灣人再怎麼辛苦，都要以身為台灣人為傲，以台灣過往的成就、對未來的信心為傲；在民主道路上也許有傷痕與挫折，「但我們沒有放棄的權利，因為我們是台灣人」。

蕭副總統期許，讓台灣繼續努力，繼續跟站在歷史正確一方、也就是民主自由一方的國際友人，一起堅持價值。

蕭副總統指出，IPAC始終與台灣站在一起，無論是對台灣的國際參與，或是台灣面臨的灰色地帶侵擾、軍事脅迫壓力，以及台灣人時時面對的各種認知作戰等其他領域威脅。

蕭副總統表示，對台灣而言，IPAC是珍貴的鼓勵來源，協助台灣在不確定性、地緣政治環境下繼續前行；IPAC的支持不僅反映出政治、道德信念，也代表彼此在全球繁榮穩定的共同利益。

蕭副總統強調，台灣位處民主前線，身為國際供應鏈的重要聚落，台灣深知自身責任，將持續與國際夥伴扛起保衛共同珍視的價值。

晚宴上，IPAC共同創辦人裴倫德（Luke dePulford）來台參與晚宴，英國前保守黨前黨魁史密斯（Iain Duncan Smith）、波蘭前外長芙緹嘉（AnnaFotyga）、瑞典國會議員柏恩特森（MagnusBerntsson）以及日本眾議員大岡敏孝等多國政要發表演說與短講。

