立院辦民主戰鬥營 韓國瑜鼓勵青年勇敢探索放眼國際

中央社／ 台北26日電

立法院中南部服務中心主辦的「114年大專青年國會民主戰鬥營」今天落幕，立法院長韓國瑜勉勵學子要像海綿般吸收講者的知識，積極向講者請益，把握每次對話機會，開拓視野、勇敢探索、放眼國際。

由立法院中南部服務中心主辦的「114年大專青年國會民主戰鬥營」今天落幕。活動自全台眾多報名者中遴選出40位優秀青年學子，橫跨27所大專院校，專業背景涵蓋法律、政治、工程、醫學等多元領域，展現台灣青年關注公共事務的蓬勃活力。此次營隊以「沉浸式國會體驗」為設計主軸，從立委宣誓到模擬法案辯論，讓青年深度參與民主實作。

韓國瑜出席開幕式致詞時勉勵學子要成為「像海綿吸收講者的知識」，以「麻辣火鍋式提問」向講者請益，把握每次對話機會，開拓視野。

韓國瑜說，「現在年輕人的挑戰比我們那時更大，要多交朋友、多出國看看世界，不要只侷限在舒適圈」，鼓勵青年勇敢探索、放眼國際。

閉幕式由立法院副院長江啟臣擔任頒證人，頒發象徵立法、會議的議事槌與研習證書，表彰學員在模擬國會中的傑出表現。

活動還包括多場專業課程與實務經驗分享，邀請立法院議事處處長高百祥、中研院政治所所長吳重禮、文化大學教授鈕則勳、SoWork數據行銷創辦人王俊人、台中市副市長鄭照新等講者，針對國會制度、國際外交、大數據輿情、媒體關係等議題深入剖析。

立法院中南部服務中心表示，本次營隊成功連結青年的熱情與政治實務，未來將持續舉辦類似活動，擴大參與規模與培訓深度，透過扎根民主教育，讓青年成為國家希望的領航者。（編輯：翟思嘉、蘇龍麒）1180826

青年 立法院 韓國瑜

