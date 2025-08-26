罰了900萬…光電板清不完由環境部出手？陳菁徽轟：超思案翻版

丹娜絲颱風重創南部光電設施，至今已逾一個半月，仍有案場未清理完畢。國民黨立委陳菁徽批評，光電板政策都是人民的納稅錢補助來的，很多光電案場屢次爆發弊案，結果現在出事了，政府接手，是不是繼續編預算找新廠商？這不就是超思案翻版嗎？

嘉義縣新庄滯洪池周邊防汛道路至今仍堆疊大量太陽能板，清運進度緩慢。儘管環境部開罰營運廠商元昱公司900萬元，嘉縣府清除期限也再展延至後天，但清運廠商直言，很難如期完成。環境部長彭啓明指出，若業者之後仍未完成清除責任，政府將會接手處理。

陳菁徽表示，當初經濟部理直氣壯，要求不要散布光電可能造成環境汙染、甚至有毒的謠言，還威脅人民要提告；然後環境部先是承認光電模組含有金屬與化學物質，結果疑被施壓，馬上改口說，光電板沒有被列「有害廢棄物」。

陳菁徽質疑，沒有被標在有害廢棄物裡面，長期曝曬、破裂在環境、魚塭中，就不會汙染嗎？現在這麼久沒清完，不就印證了環境部最一開始說的「若未妥善清除處理，恐流入土壤或水體，引發長期污染疑慮」？到時候清運清完了，但留下對土地的汙染，誰要負責？

陳菁徽質疑，現在碎滿地、滿池的光電板，清了一個半月都通通還沒清好，整組光電板早就不知道到哪裡去，經濟部說每一片都找得到，根本就是騙小孩？她強調，絕對要求環境部列表單，一片一片告知回收序號，到時候就知道誰在說謊。

陳菁徽痛批，當初這些光電板，通通都是人民的納稅錢補助來的，很多光電案場屢次爆發出弊案，人民用血汗錢、納稅錢，為民進黨的錯誤能源政策買單。結果現在出事了，環境部震怒，人民看到的答案竟然是環境部要出手。請問環境部可以怎麼出手？急就章會不會又出事？

陳菁徽提到，當初缺疫苗、民進黨政府涉嫌找廠商圖利賺疫苗；缺蛋，民進黨政府找小吃店賺大把錢，結果後來出了超思案，農業部專案進口1億多顆雞蛋，採購疑雲重重。審計部揭露缺失後，監察院也以「難以理解」形容農業部作為並通過糾正。最終要善後，為了5000多萬顆進口蛋過期，政府還要多編冷凍倉儲及銷毀費用高達9130萬元，為什麼錯誤政策全程通通都要人民的納稅錢埋單？ 國民黨立委陳菁徽。圖／聯合報系資料照片

