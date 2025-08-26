王鴻薇質疑多項電網韌性是變相撥補台電 卓揆強調用於不同地方

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇今質詢，台電過去5600億元電網韌性還沒執行完，現在兩個特別條例的預算中的電網韌性又分別有109億、200億元，質疑是變相撥補台電；行政院長卓榮泰答詢，分別用於不同地方，相關內容會整理向王報告。另外，王也呼籲光電板要建立損害的SOP，卓也允若會讓韌性更強。

行政院長卓榮泰今天下午率主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長，赴立院報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，並備質詢。

王鴻薇表示，災後重建預算中有電網韌性，全部加起來109億1720萬元；因應美國對等關稅特別條例，也有電網韌性200億元，總共309億元多來做電網韌性，是不是變成變相撥補台電？台電過去還有5600億元電網韌性，執行情況如何？何晉滄回應，110年開始第4年了，現在希望縮短成六年，至於用了多少錢，會再提供資料。

王鴻薇批評，連用了多少錢都不知道，錢到底去哪了？卓榮泰解釋，災後重建中的預算是為了這次災後要修復電塔及3000多根電桿；韌性條例中的預算則是為了加強科學園區韌性不足的部分；台電電網韌性內容會馬上整理出來向王鴻薇報告。

另外，王鴻薇提到，有關這次丹娜絲颱風，光電板、光電垃圾、光電墳墓引起人民重視，災後一個月仍未清完，到底什麼時候能清理完13.5萬片？彭啟明表示，已經測3次滯洪池數據，沒有任何重金屬，沒有汙染，災後兩周已經清除，遠離池面上，現在33座案場，只剩下一場是民間公司要負責的，也最重罰到300萬元，預計9月5日會清理完；總之只剩一場在岸邊，其它都清理完。

王鴻薇批評，現在是要為彭啟明按讚？一直說自己做很好，就怕很多光電業者現在倒閉，拍拍屁股走人，未來應該要建立SOP，企業不拆，政府要代為執行，跟業者求償。卓榮泰也說，歷次情況都會去深刻檢討，讓韌性更強。 行政院長卓榮泰下午赴立法院報告「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過，國民黨立委王鴻薇（圖）進行質詢。記者林伯東／攝影

