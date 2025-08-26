綠委籲「以租換貸」助農民重建 農業部長：年底前規劃

快訊

中央社／ 台北26日電

颱風丹娜絲重創中南部，民進黨立委邱議瑩今天說，應將「以租換貸」這樣的新措施納入思考、加速研議。農業部陳駿季說，政策面來說，他支持這個方向，在年底前會完整規劃，先用「試辦場域」方式處理。

颱風丹娜絲及728豪雨造成雲嘉南嚴重農損，多位民進黨立委日前呼籲政府將以往補助、貸款方式，改以「以租換貸」，由專業設備商出資建設溫網室，政府補貼租金、由農信保或中小信保提供信用保證，分攤風險、減輕資金壓力。

立法院會下午邀行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席，報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過，並備質詢。

民進黨立委邱議瑩質詢時表示，農業災損除立即補助外，過去農業設施是讓農民貸款，但之前的貸款還沒還完，現在就又因風災受損，要如何再申請下一次的貸款，對農民來說是雪上加霜。

邱議瑩說，近期幾位立委提出新的概念叫「以租換貸」，農信保基金認為可行，但農糧署卻說因為今年的補助才剛給、不可行，她質疑太過於僵化，應有些彈性調整，將新的措施納入思考、加速研議。

陳駿季表示，如果農糧署做這樣的回答，他要代替農糧署說聲抱歉。以政策面來講，「我是支持這個方向」，而且也已經開會，但要處理的問題是，溫室業者有沒有能力去蓋，因為現在都還在修其他地方，在年底前會完整規劃，先用試辦場域方式處理。

陳駿季說，其中牽涉到台糖土地部分，會跟經濟部、台糖協商，讓它真正有個商業模式後，溫室業者也願意自動投入，後面融資就由農信保來處理。

卓榮泰表示，他到各縣市去時，親眼看見陳駿季也在講這樣的概念，而邱議瑩的建議跟陳駿季的想法一樣，現在要將兩者融合為一，以更完整、周延方式來做。

另外，國民黨立委蘇清泉質詢時提到，風電業者擬在台東、屏東沿岸設置風機，「東海岸南迴恆春半島反風車大聯盟」已成立，但風電成本高，且颱風來時花東首當其衝，風機受得了16、17級陣風嗎。

環境部長彭啓明表示，他已在台東公開說過，「不鼓勵、也不支持」，現在是業者想要開發，但過去幾個月環境部已經把幾個類似案例「全部擋掉、全部退回」。

邱議瑩 陳駿季 農業部 丹娜絲颱風

