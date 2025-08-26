聽新聞
王鴻薇稱「卓榮泰為造謠藍白砍預算道歉」 政院譴責：斷章取義
國民黨立委王鴻薇今天指行政院長卓榮泰針對造謠藍白濫砍預算道歉了。行政院發言人李慧芝表示，卓揆回應質詢原意遭到曲解，當時卓揆僅就部會首長可能出現的口誤表示歉意，也明確補充「並不是造謠，確實有很多是刪除的」。
李慧芝強調，對於卓揆質詢內容被斷章取義、超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」，這是蓄意扭曲事實，行政院表達高度遺憾，並譴責此類造謠的行徑。
卓榮泰也在臉書還原現場，他強調自己是為行政團隊成員誤將「被凍結」的預算講成「被刪除」道歉，卻有部分人士超譯成「為在野沒有亂刪預算」道歉，而今年中央政府總預算被刪減2076億元，以近三年平均來看高達6倍，這是事實，特定機關與項目不合理的被集中刪，也是事實。
卓榮泰說，還有預算刪的比編得多、刪過頭的情況，這也是事實，預算是刪還是凍，如果行政團隊成員真的有講不精確的地方當然必須更正，這是行政機關的責任。但確實有被刪多少、凍多少的事實，也不該被扭曲。
