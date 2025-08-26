快訊

吳思瑤指AIT與顧立雄、藍委見面「兩樣情」 國民黨：不尊重美方

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨發言人楊智伃。圖／國民黨提供
國民黨發言人楊智伃。圖／國民黨提供

美國在台協會AIT）臉書昨分別貼出處長谷立言和國防部長顧立雄、藍營立委會面。民進黨立委吳思瑤指出，兩場會面根本是「兩樣情」，因美方相當關切國民黨反美親中路線。國民黨發言人楊智伃批評，吳思瑤刻意曲解AIT的會晤，看圖說故事，抹黑交流、不尊重美方。

楊智伃說，AIT昨天在官方臉書上，分別發出與國防部長顧立雄，以及與國民黨跨委員會立委的會談貼文。吳思瑤作為立委，人根本不在現場，卻在臉書上「看圖說故事」、帶風向，這樣的行為不只是曲解美方態度，更是對主要邀請者AIT的極大不尊重。

楊智伃說，面對嚴峻的關稅挑戰，民進黨拿不出解方，吳思瑤卻選擇編造氛圍、挑撥美國與在野黨的交流。更諷刺的是，這些照片本來就是AIT自己發布在官方粉專上的，民進黨立委卻能把國際友好互動，硬生生扭曲成內鬥工具。

楊智伃指出，不論是AIT與顧立雄的會談，或與國民黨黨團的交流，都是友好互動。任何能代表國家、促進對外合作的場合，本來就應該互相尊重、樂觀其成。但民進黨卻一再選擇用抹黑的方式，製造內部撕裂，只為了幫自己戴高帽子。

楊智伃批評，從國會改革、財劃法、預算監督，到大罷免與國防預算的造謠，國際社會早已看清民進黨「放羊的孩子」的真面目。如今繼續靠「看圖編故事」的手法，只會讓美國以及更多國際夥伴更明白，帶頭亂搞、帶頭詐騙的始作俑者，就是民進黨。國民黨在會議桌上認真筆記，民進黨卻在臉書上拚演技。誰真正對得起台灣人民，大家心裡有數。

