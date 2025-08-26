快訊

「零日攻擊」導演涉弊遭曝背後勢力是綠媒 卓榮泰：盤查後該辦就辦

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
行政院長卓榮泰（圖）。記者林伯東／攝影
行政院長卓榮泰今赴立院備詢，國民黨立法院黨團書記長王鴻薇表示，「零日攻擊」導演羅景壬勞動部就安基金開口合約核銷涉弊，其實這背後不簡單，因為這大標案就是勞動部文宣採購案，而得標廠商都是「綠媒」得標再轉發包，3年將近1億元預算被用來豢養綠媒。卓回應，有要求全面盤查了，會跟王報告，該法辦就法辦。

王鴻薇表示，經追查勞動部、審計部，這件事情恐非羅景壬一個人這麼簡單，這麼大的標案，就是勞動部111至113年度用就安基金辦理的「文宣媒體通路採購案」。標案得標的廠商，當然毫不讓人意外，三年均由民視、年代及三立得標，每年三家平分勞動部3000萬元，3年將近1億元就安基金預算，這3家廠商再發包給羅景壬團隊，這起弊案背後的勢力就是這群綠媒，但媒體不報也不敢報，這不是豢養媒體，什麼是豢養媒體？

王鴻薇說，據審計部調查報告，花費3710萬餘元所製作18部影片，截至113年10月底止，各影片觀看次數僅介於151次至2848次間，有4部影片上架一年以上至今，觀看只有500次以下，能夠讓這種廠商數年得標，簡直不可思議。

王鴻薇舉例三案，第一案是要求影片製作7部等，結果是將勞動部前部長許銘春演唱會，剪輯成7部片長為2分至5分不等之影片交差；第二案是要求影片5支等，結果被以一支（2023勞動節主題影片-紙紮篇）影片混剪成5支約1分鐘影片交付驗收，重點是實際只有交付1部影片，「扯爆」。

第三案要求影片2支、廣告短片1支等，實際交付僅1部影片（2024勞動萬歲-搬家篇）剪成上下集，重新剪成「2024勞動萬歲-搬家篇短版」驗收。結果勞動部全部毫無底線的「照單全收」，審計部也說該標案實際委託的項目與契約內容未盡相同，許銘春演唱會就不在委託項目中。

王鴻薇批評，民進黨政府濫用政府預算，豢養綠媒來護航與攻擊在野黨，三立、民視早就食髓知味，千萬不要忘了年代在大罷免時期政論節目常駐罷團，攻擊在野黨製造對立，協助民進黨政爭，引起國人反感，這些拿著人民錢洗人民腦的綠媒，她會統統抓出來。

卓榮泰答詢時也表示應要檢討。他說，勞動部長洪申翰上任時就是要處理霸凌情況，並提升勞動部、北分署工作士氣，後來也再度要求就安基金應全面盤查，會請勞動部把全貌跟王鴻薇報告，找出應該有的責任，該法辦就法辦，已經在程序當中。

國民黨立法院黨團書記長王鴻薇。本報資料照片
弊案 勞動部 王鴻薇 羅景壬 卓榮泰 許銘春 零日攻擊

