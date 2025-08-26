立委指稱卓揆造謠藍白濫砍預算道歉 政院：質詢原意遭曲解

快訊

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關立法委員斷章取義指稱行政院卓榮泰「針對造謠藍白濫砍預算道歉」云云一事，行政院發言人李慧芝26日表示，這是卓榮泰院長回應質詢原意遭到曲解；卓榮泰也在臉書上還原現場狀況並強調，部分人士超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」。這樣解釋，就絕非他表達的意思。

國民黨立委王鴻薇指責，行政院先前散布不實謠言，誣指在野黨亂刪預算，她當場要求卓榮泰道歉，對此，卓榮泰答覆，若將「凍結」誤植為「刪除」願意道歉，但確實有預算遭到刪除。

卓榮泰說，早上有委員質詢我時提到一些 被凍結的個別計畫預算，曾被行政團隊成員誤講成 被刪除，他當下回應的是：「報告委員，如果是因為凍結而誤說為刪除，那這一點我表示道歉，但是凍結之後有回復的部分，我也表示感謝。」也強調「不是造謠，確實有很多是刪除的。」

卓榮泰說，但卻有部分人士，超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」。這樣解釋，就絕非他表達的意思。今年中央政府總預算被刪減 2,076 億，以近三年平均來看高達6倍，這是事實。特定機關與項目不合理的被集中刪凍，這是事實。又例如，國外旅費及出國教育訓練費被通刪比率達 60% ，而有影響行政機關運作，這也是事實。

卓榮泰也提到，還有預算刪的比編得多、刪過頭的情況，這也是事實。預算是刪還是凍，如果行政團隊成員真的有講不精確的地方當然必須更正，這是行政機關的責任。但確實有被刪多少、凍多少的事實，也不該被扭曲。

李慧芝表示，當時卓榮泰僅是就部會首長可能出現的口誤表示歉意，也明確補充「並不是造謠，確實有很多是刪除的。」

李慧芝強調，對於卓榮泰回應質詢內容被斷章取義、超譯成「在野黨沒有亂刪預算，行政院為此道歉」，這是蓄意扭曲事實，行政院表達高度遺憾，並譴責此類造謠的行徑。

