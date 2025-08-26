鄭麗君遭指赴美談判多在酒店視訊 政院駁斥：吳子嘉錯假消息

快訊

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院副院長鄭麗君。記者邱德祥／攝影
媒體人吳子嘉在網路節目中指稱，行政院副院長鄭麗君赴華府談判大多數在酒店視訊，行政院發言人李慧芝今（26）日嚴正駁斥，該媒體人所稱內容完全不是事實，盼各界勿繼續傳播錯假消息

李慧芝指出，鄭麗君及經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮率團隊赴美進行台美關稅談判，至今已完成四輪實體談判，我方每次赴美均有對外發布新聞稿，說明我方談判代表以及參與之相關單位，例如經濟部、農業部、衛福部、國安會等，也同時說明雙方磋商議題範圍。

李慧芝說明，每一輪實體會議地點均在美方貿易代表署進行，與美國貿易代表署談判團隊持續進行磋商，並與美國貿易代表署Jamieson Greer大使會晤進行整體溝通；在美期間，也都赴商務部，與商務部長Howard Lutnick會面磋商。

對於該媒體人宣稱「面都沒有見到」、「在旅館視訊會議」的說法，李慧芝強調，均為錯假消息，未經查證，媒體人秉持新聞倫理，應進行查證，而非以錯假消息誤導國人。

關稅 美國 假消息 鄭麗君 行政院 吳子嘉 談判團隊

