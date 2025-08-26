卓榮泰：楊柳颱風災損也適用丹娜絲特別預算 農損補助方式須全面檢討

丹娜絲颱風及728連續性豪雨重創南台灣，行政院編列600億元重建特別預算，卓榮泰表示，8月中旬楊柳颱風在台東、屏東地區造成的災損，也可納入適用丹娜絲特別條例，目前600億元的預算上限，必要時也可再辦理追加預算。卓榮泰並承諾，現有補貼成本20％的農損補助方式也有必要全面檢討。

行政院長卓榮泰今天下午率主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長，赴立院報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」，並備質詢。

民進黨立委邱議瑩詢問，行政院匡列的600億元特別預算是否已經是預算上限？有無可能再追加？她舉例當年莫拉克重建經費編列1000億元，最後追加到超過2000億。卓榮泰表示，從丹娜絲颱風、728大雨到0802豪雨，希望目前編列的600億元可以撙節善用公帑，不過未來仍然可以辦理追加預算。

國民黨立委蘇清泉質詢時指出，728之後又遭逢楊柳颱風，導致台東、屏東地區也受到災害，是否也應納入適用特別條例？卓榮泰表示，雖然特別預算名為「丹娜絲颱風及0728豪雨災後復原重建」，不過728之後是連續性豪雨一直到楊柳颱風侵台，這是連貫性的氣候變遷，因此他日前到南部時已經公布，楊柳颱風所受到的災害也屬於連續豪雨，也應歸納適用。

蘇清泉質疑，農損雖然從寬認定，但像嘉義的蚵子坪一坪補助500元，卻還要公所人員冒著風浪出海到現場去查看，這些現在都已經可以用空拍機辦到。

農業部長陳駿季解釋，陸地上災損可用勘災app照相上傳後，大部分鄉鎮公所就會認定，海上部分也已經協調公所，必要時用空拍機直接去拍，若需要出海也必須是風平浪靜，後續也會把海上空拍系統納入現勘的作業規範中。

蘇清泉進一步指出，農損金額只補助成本的20%，事實上的災損其實是五倍以上，政府究竟想掩飾什麼？卓榮泰承諾，現行的標準已經行之多年沒有檢討，面對現在的極端氣候，農業部有必要全面檢討，政府會衡量現在整個財政結構，儘量幫助農漁民。

立委也關切光電板清除進度，環境部長彭啟明說，嘉義新庄滯洪池的元昱科技已經開罰900萬元，廠商承諾要在9月5日前清除，環境部正在審查計畫，若真的非常糟糕，環境部不排除接手並代位求償，並給最重處罰，甚至罰到它無法營運。

