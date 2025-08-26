資安人士：節目、網紅抹黑總統823記者會爆粗口 陸官媒加入造謠傳播鏈

快訊

中央社／ 台北26日電
賴清德總統。聯合報系資料照片／記者林伯東攝影
總統府今天嚴厲譴責有政論節目、網紅惡意捏造假新聞，稱總統賴清德在823記者會上公開爆粗口。資安人士表示，在部分特定媒體操作這項議題的同時，多個網路平台出現相當數量的問題帳號發文，甚至中共官媒也加入系列操作，提醒民眾注意。

總統府發言人郭雅慧今天表示，這兩天持續有政論節目、網紅惡意捏造假新聞，宣稱總統賴清德在823記者會上公開爆粗口，她要表達最嚴厲譴責。

熟悉網路認知作戰的資安人士下午表示，賴總統23日記者會後，25日上午11時，社群平台Threads突然出現針對賴總統的攻擊串，帳號「kbkbkb0404」、「理性 務實 科學」發表串文「連CC+ AI辨識上字幕都讀到了，賴馬德真的叫你第一名」；中午12時30分，帳號「henrysnight」發文「大罷免大失敗的賴清德與他的小丑團隊，記者會結束之後，無一不狠狠的瞪向TVBS記者及攝影機方向」。

資安人士分析發現，帳號「kbkbkb0404」是去年申請後沉寂1年，但過去一個月突然復活的殭屍帳號，發表該篇文章當時追蹤人數為零；帳號「henrysnight」自我介紹是小草、旅日留學生，該篇貼文按讚數僅有57人。依照社群的演算法，如果沒有特別導流，這兩個低度活動的帳號，幾乎不可能具有意義的觸及率，更不用說被特定的媒體接受運用。

資安人士表示，上述這些沒有流量的文章，在當日不久後旋即被政論節目截圖引用，在節目上以「笑料」形容，在播放記者會畫面時刻意重複回放，主持人並引述所謂網友說法，將這些內容逐字唸出，而沒有經過任何起碼查證的新聞程序。中國官方新聞內容農場「台灣好新聞」也幾乎在極短時間內跟上該敘事擴散。

資安人士說，批踢踢（PTT）也有問題帳號同步協力，例如帳號「Weylulu」、「Athena5566」發文問卦，查詢發現「Weylulu」2020年申請，5年來僅發表9篇文章；「Athena5566」則是於2013年首次發文，接著停用12年的殭屍帳號。此外，也發現PTT與Threads互相連動導流的情況。

除了社群平台，資安人士表示，昨晚中國官媒「今日海峽」也加碼發文攻擊，假借「引述台媒報導」理由進行議題操作，以夾敘夾議方式連結名嘴評論「當賴清德離開時，眼睛還瞪著提問的記者，非常明顯，他一定是覺得記者怎麼問這種問題套話，但不能承認是他做的，所以就扯司法」。讓整串攻擊鏈就此攤在陽光下。

該人士指出，這次攻擊總統爆粗口的操作序列，包括在短時間內透過Threads、媒體、PTT、中國官媒，再以相關媒體素材剪輯轉入各類社群，這種操作無論就時間序、敘事內容的一致性以及傳播執行鏈的流暢，都可以看出明顯的協同特色，再度顯現中共如何透過一連串的複雜操作，最後以「台媒報導」作為終點的攻擊鏈。他要提醒民眾媒體識讀的重要性，以及媒體所需負起的社會責任。

PTT 資安 社群 Threads 記者會 賴清德 假新聞 總統府發言人

