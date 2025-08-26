經部綠能弊案延燒 凌濤：郭智輝跳船撇清與泓德能源關係？

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫副執行長凌濤。圖／國民黨提供
經濟部綠能科技推動中心」前副執行長鄭亦麟涉入收賄弊案，其中涉嫌廠商包括一家泓德能源公司。國民黨智庫副執行長凌濤說，經濟部前部長郭智輝曾說要到菲律賓「種綠電」，當時只有兩家廠商搶進市場，一家是雲豹，另一家就是泓德能源，檢調應該立即傳喚郭智輝釐清案情真相。

凌濤指出，郭智輝去年4月傳出消息將接任經濟部長時，泓德能源總經理周仕昌便第一個跳出來力挺郭智輝，還盛讚「光電業大利多」。重點是，郭智輝任內宣布要到菲律賓「種綠電」，當時只有兩家廠商搶進菲律賓綠電市場，一家是大家熟悉的雲豹，而另外一家就是泓德能源。

凌濤質疑，郭智輝一意孤行的研究了老半天，結果得出結論是要種成本高達「5.5/度」的綠電，在被打臉「菲律賓種綠電」無論成本、技術、法規面都有問題後，郭還是在大力護航、畫大餅「三年後會降價」云云，現在回頭來看實在是疑點重重。

凌濤說，為什麼如此堅持菲律賓種電？其中有無任何裙帶關係？甚至郭智輝在其中角色為何？是不是郭智輝從頭到尾都在護航、縱容，現在還敢稱「有人不自愛」、「真正大尾還沒出現」？泓德總經理周仕昌以100萬元交保。如今100萬元交保，整個案件疑雲不斷，檢調應該立即傳喚郭智輝，進一步釐清案情真相。

凌濤批評，過去台南88槍、爐渣案風風火火，賴清德到台南叫市長黃偉哲站起來向台南市民道歉；現在，卓榮泰則高喊綠能犯罪絕不允許再發生。不過，台灣人民最真實的感受是，民進黨政府說得越重、放得越輕。

