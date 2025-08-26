826國際狗狗日 賴清德：我始終認為領養不棄養
今天是「國際狗狗日」，賴清德總統在臉書表示，身為總統，他始終認為應當以身作則、實踐動物保護與「領養不棄養」的理念。
賴總統表示，去年6月，他在屏東縣動物之家，遇見了一隻特別的狗狗「斑斑」。雖然牠因為意外而截肢，但在細心照護下逐漸康復，展現出驚人的生命韌性。
賴總統說，他很高興能夠領養斑斑，成為他的家人，他也相信，真正的動物保護，不僅僅是守護一隻動物的安全，更是守護整個物種與生態系的未來。
賴總統表示，作為醫師，他也特別重視疾病防治。前年，我們在農業部下成立「動物保護司」，並且落實「One Health」的理念，也就是人類健康和動物健康相互依存。
賴總統指出，中央與地方政府，也都持續與動保團體合作，推動人道捕捉絕育政策，來降低遊蕩動物的數量；在野生動物保護上，政府也和保育團體，協力推動野生動物棲地復育，以及積極打擊非法貿易。
他表示，去年，農業部修正了「動物展演管理辦法」，來強化展演動物的福利與稽查制度。
賴總統說，動物保護不分國界，更需要每一分力量，台灣有能力也有意願做出更多貢獻。未來，政府會繼續努力，集結各方力量，來精進各項動物保護工作，建構「與萬物共存」的美好未來。
