快訊

雨勢升級！9縣市豪大雨特報 下到晚上

郭智輝傳肝臟癌前病變 權威醫揪檢查1處疑「另有隱情」

郭國文轟柯建銘「假傳聖旨」 媒體人：沒賴清德同意不可能這麼直白

聽新聞
0:00 / 0:00

「小英男孩」涉綠能弊案 黃士修：蔡賴會完就收押頗逗趣

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／本報資料照片
核能流言終結者創辦人黃士修。圖／本報資料照片

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被控涉收受建商及綠能業者賄賂，檢方聲請羈押禁見。核能流言終結者創辦人黃士修說，台南養案幾年了，819就有司法圈爆料，825才發動大搜索。賴清德總統剛跟前總統蔡英文見完，隔天就收押小英男孩，頗為逗趣。

黃士修指出，2015年蔡英文選總統期間，鄭亦麟與他筆戰非核家園，中間鬧出想想論壇主編賴秀如，因為「稿擠」讓電子網站無法刊登回文事件。他們還戰過亞洲矽谷，蔡英文的五大產業政策頭牌。準經濟部長龔明鑫一手操刀的亞洲矽谷，被他抓包抄襲前閣揆毛治國的創新創業政策。

黃士修說，鄭亦麟投書護航，再度被他打爆，民進黨的產業思維老舊，都什麼年代了，還想要台灣成為生產基地。業界拚的是讓創意成形，快速做出prototype，帶動產業升級。鄭亦麟不清楚當年的全球競才方案，為留才跟攬才放寬居留和勞動法規。他甚至不知道，台灣創新快製媒合中心（TRIPLE）、國際創新創業園區（TSS），已經在營運。

黃士修說，後來前經濟部長何美玥覺得龔明鑫這人能力不行，只能先當個副主委。前閣揆林全找老同學陳添枝救火，整個重寫亞洲矽谷方案，連環賞了龔明鑫好幾個巴掌。無論如何，「我大土條升職器，讓龔明鑫、洪申翰、曾文生一干人等步步高升，成為江湖傳奇。」就鄭亦麟偷吃忘記擦嘴，爽買信義、大安豪宅，對廠商擺架子揩油水。

綠能 弊案 蔡英文 黃士修 賴清德 鄭亦麟 經濟部

延伸閱讀

蕭美琴「反射照」露餡？蔡英文官邸合照修圖被抓包 網友驚呼：差太大了吧

【重磅快評】救援賴清德再上路 蔡英文入鏡不入局

核三重啟公投門檻難過 黃士修籲修法恢復公投綁大選

影／郭智輝下台換龔明鑫接經濟部長？ 賴清德回應曝光

相關新聞

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

台中市長盧秀燕粉底液日前在社群引發話題，而據監察院公布最新財產申報內容中，盧秀燕名下債券欄目中，就有「雅詩蘭黛公司債3」...

「小英男孩」涉綠能弊案 黃士修：蔡賴會完就收押頗逗趣

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被控涉收受建商及綠能業者賄賂，檢方聲請羈押禁見。核能流言終結者創辦人黃士修說，...

經部綠能弊案延燒 凌濤：郭智輝跳船撇清與泓德能源關係？

經濟部「綠能科技推動中心」前副執行長鄭亦麟涉入收賄弊案，其中涉嫌廠商包括一家泓德能源公司。國民黨智庫副執行長凌濤說，經濟...

826國際狗狗日 賴清德：我始終認為領養不棄養

今天是「國際狗狗日」，賴清德總統在臉書表示，身為總統，他始終認為應當以身作則、實踐動物保護與「領養不棄養」的理念。

綠能官商勾結只是「冰山一角」 謝龍介點出光電不法利益亂象

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟，任內涉嫌收受綠能業者賄賂遭檢調搜索並被聲押。國民黨立委謝龍介說，這只是冰山之...

政務官不中立頻傳 吳宗憲推「政務人員行為基準法」補漏洞

立法院司法及法制委員會本周四將審查「政務人員行為基準法」草案，國民黨立委吳宗憲今天開記者會表示，行政中立本來就是執政的A...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。