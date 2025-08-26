財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

台中市長盧秀燕粉底液日前在社群引發話題，而據監察院公布最新財產申報內容中，盧秀燕名下債券欄目中，就有「雅詩蘭黛公司債3」項目，所有人為配偶廖述嘉，折合新台幣總額為118萬130元。

民進黨立委王義川日前在節目中砲轟盧秀燕，指其勘災全妝出鏡，並嘲諷用2400元的粉底液：「一罐這麼小罐賣2400元，我也不知道是在賣什麼」，並疑似做出不雅動作，挨批厭女風波，但這也讓該粉底液產品引發關注，被網友找到是化妝品品牌「雅詩蘭黛」。

監察院今日公布最新一期「廉政專刊」，盧秀燕名下有3筆信託土地，皆在南投縣南投市，信託錢所有人為廖述嘉。存款862萬2270元，包含股票、債券及基金等有價證券897萬6635元，黃金存摺838萬6740元。信託股票4筆，總額86萬8540元。另外，還有12筆保險；一部LEXUS ES300H汽車，所有人為廖述嘉。而在其中，有價證券中的債券欄目，發現「雅詩蘭黛公司債3」的項目，所有人為廖述嘉，折合新台幣總額為118萬130元。

台中市副市長鄭照新名下則有3筆土地及3筆建物，存款597萬8043元，債務195萬8251元，8筆保險，2部國瑞汽車。另外，先前已請辭的國民黨立委徐巧芯配偶、台中市前研考會主委劉彥澧，則有1筆土地及1筆建物，與徐兩人存款1227萬5445元。有價證券203萬1392元，包含保險在內等其他具有相當價值之財產35萬2300元，所有人皆為徐巧芯。債務則為1360萬6759元，用於房貸。 據監察院公布最新財產申報內容中，台中市長盧秀燕名下債券欄目中，有「雅詩蘭黛公司債3」項目，所有人為配偶廖述嘉，折合新台幣總額為118萬130元。圖／取自廉政專刊第275期

