卓榮泰：丹娜絲救災與重建經費 政府共投入693億元

行政院長卓榮泰今天說，丹娜絲災後重建特別預算案編列新台幣600億元，用於9項災區復原重建，全數舉債支應；加計原編相關預算及移緩濟急調整支應、動支特別統籌分配稅款，這次政府投入救災與重建整體經費共693億元。

立法院會今天下午邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席，報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過，並備質詢。

卓榮泰口頭報告時指出，行政院依「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，編製完成本特別預算案，歲出共編列600億元，期程從今年8月19日到民國116年12月31日止。所需財源全數以舉借債務支應。

卓榮泰說，其中農業部編列203億元、經濟部187億元、交通部69億元、原民會46億元、內政部38億元、環境部16億元、教育部4億元、文化部3億元、通傳會3億元、工程會1億元；另編列預備金30億元。

卓榮泰表示，這次特別預算案規劃辦理災區復原重建項目共9項，包括農路、畜舍、倉儲、農業機具等農業設施101億元；輸配電設施、備援系統等電力系統110億元；基地台、衛星備援等電信系統及有線廣播電視系統3億元；自來水、瓦斯及燃氣設施3億元。

卓榮泰說，住宅修繕、學校、公務設施等家園及公共設施48億元；河川治理、排水系統、海岸防護等水利設施111億元：橋梁、邊坡防護、交通設施等89億元；災後廢棄物清理、疫情防治的環境衛生復原15億元；農損補助、產業振興的社會復原及產業促進編列89億元；籌設復原重建辦公室1億元。

卓榮泰表示，這次特別預算編列600億元，加計為使救災工作迅速推動，辦理緊急救助等具時效性項目，由各機關在原編相關預算及移緩濟急調整支應61億元，以及動支特別統籌分配稅款支應家園復原慰問金、復原上工津貼補助金等32億元，這次政府投入救災與重建整體經費共693億元。

卓榮泰說，懇請立法院全力支持，早日通過特別預算案，使政府各項復原重建項目能儘速推動，全力協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓民眾生活儘速回到常軌。

