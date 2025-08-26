卓榮泰：丹娜絲救災與重建經費 政府共投入693億元

快訊

中央社／ 台北26日電

行政院長卓榮泰今天說，丹娜絲災後重建特別預算案編列新台幣600億元，用於9項災區復原重建，全數舉債支應；加計原編相關預算及移緩濟急調整支應、動支特別統籌分配稅款，這次政府投入救災與重建整體經費共693億元。

立法院會今天下午邀請行政院長卓榮泰、主計長陳淑姿、財政部長莊翠雲及相關部會首長列席，報告「丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別預算案」編製經過，並備質詢。

卓榮泰口頭報告時指出，行政院依「中央政府丹娜絲颱風及728豪雨災後復原重建特別條例」，編製完成本特別預算案，歲出共編列600億元，期程從今年8月19日到民國116年12月31日止。所需財源全數以舉借債務支應。

卓榮泰說，其中農業部編列203億元、經濟部187億元、交通部69億元、原民會46億元、內政部38億元、環境部16億元、教育部4億元、文化部3億元、通傳會3億元、工程會1億元；另編列預備金30億元。

卓榮泰表示，這次特別預算案規劃辦理災區復原重建項目共9項，包括農路、畜舍、倉儲、農業機具等農業設施101億元；輸配電設施、備援系統等電力系統110億元；基地台、衛星備援等電信系統及有線廣播電視系統3億元；自來水、瓦斯及燃氣設施3億元。

卓榮泰說，住宅修繕、學校、公務設施等家園及公共設施48億元；河川治理、排水系統、海岸防護等水利設施111億元：橋梁、邊坡防護、交通設施等89億元；災後廢棄物清理、疫情防治的環境衛生復原15億元；農損補助、產業振興的社會復原及產業促進編列89億元；籌設復原重建辦公室1億元。

卓榮泰表示，這次特別預算編列600億元，加計為使救災工作迅速推動，辦理緊急救助等具時效性項目，由各機關在原編相關預算及移緩濟急調整支應61億元，以及動支特別統籌分配稅款支應家園復原慰問金、復原上工津貼補助金等32億元，這次政府投入救災與重建整體經費共693億元。

卓榮泰說，懇請立法院全力支持，早日通過特別預算案，使政府各項復原重建項目能儘速推動，全力協助災民重建家園，修復基礎設施並復甦生產活動，讓民眾生活儘速回到常軌。

卓榮泰 復原重建 丹娜絲颱風

財產申報曝！盧秀燕不只愛用雅詩蘭黛粉底液 先生還擁其公司債

台中市長盧秀燕粉底液日前在社群引發話題，而據監察院公布最新財產申報內容中，盧秀燕名下債券欄目中，就有「雅詩蘭黛公司債3」...

鄭麗君遭指赴美談判多在酒店視訊 政院駁斥：吳子嘉錯假消息

媒體人吳子嘉在網路節目中指稱，行政院副院長鄭麗君赴華府談判大多數在酒店視訊，行政院發言人李慧芝今（26）日嚴正駁斥，該媒...

「小英男孩」涉綠能弊案 黃士修：蔡賴會完就收押頗逗趣

經濟部綠能科技產業推動中心前副執行長鄭亦麟被控涉收受建商及綠能業者賄賂，檢方聲請羈押禁見。核能流言終結者創辦人黃士修說，...

八百壯士對藍下通牒「停砍年金」 傅崐萁：下會期一定推動

由退伍軍人所組成的「八百壯士」團體今對國民黨下通牒，呼籲國民黨立院黨團推動停砍年金，勿再食言。國民黨團總召傅崐萁表示，一...

台美關稅談判遭傳「多數在酒店視訊」 行政院闢謠：勿散播錯假消息

美國先前宣布我國「暫時性」對等關稅為20％，身為我方談判代表的行政院副院長鄭麗君也在美方4月初宣布要課徵對等關稅之際，多...

卓榮泰：楊柳颱風災損也適用丹娜絲特別預算 農損補助方式須全面檢討

丹娜絲颱風及728連續性豪雨重創南台灣，行政院編列600億元重建特別預算，卓榮泰表示，8月中旬楊柳颱風在台東、屏東地區造...

