政務官不中立頻傳 吳宗憲推「政務人員行為基準法」補漏洞

立法院司法及法制委員會本周四將審查「政務人員行為基準法」草案，國民黨立委吳宗憲今天開記者會表示，行政中立本來就是執政的ABC，但在民進黨執政下卻淪為口號，因此他修法將政務倫理與行政中立制度化，以回應民眾對政府公平與專業的期待。

吳宗憲今天與台大政治系教授左正東、中興大學助理教授紀和均召開「行政要中立、國家要前進」記者會。吳宗憲表示，行政中立是執政最基本的ABC，但可以看到民進黨執政後，政府高層官員違反行政中立的情形，已經變成台灣的日常。

吳宗憲舉例，文化部、證交所各領了1029萬、1000萬補助款，最後製作「罷免金曲」，電影零日攻擊在2022年至2024年間共獲得政府2872萬元補助，然而補助款竟然來自就業安定基金。另外大罷免時，副總統蕭美琴、國安會副秘書長林飛帆、外交部長林佳龍等民進黨高官，紛紛在臉書或公開場合喊「挺罷免」；勞動部長洪申翰更在上班時間發文支持大罷免。

吳宗憲質疑，民進黨官員為了迎合黨意，把自己政務官的身分拋到腦後，甚至在面對民眾質疑行為不中立時，還大言不慚地說「公務人員行政中立法只管事務官」，因此修法刻不容緩，否則國家將永遠無法進步。

左正東表示，行政中立關乎常任文官，政治中立則涉及政務人員，目前「公務人員行政中立法」已規範事務官，但對政務官政治中立卻長期缺乏專法，導致何謂政治中立、何種行為違反規範始終曖昧不明。隨著民進黨長期掌握龐大行政資源，部分公文甚至以密件保存，使得在野黨監督困難，專法立法更顯迫切，才能逐步重建政府的中立性，以及民眾對政府的信心。

紀和均表示，雖然現行「公務人員行政中立法」涵蓋政務官，但實際上自2020年以來，執政黨政務官假公濟私的事件層出不窮，他們往往以政黨競爭為由，混淆「政黨政治」與「依法行政」的界線，所以需要專法明文規範，確保政務人員行為的公正與客觀。

